Худрук театра имени Пушкина Евгений Писарев, которого подозревают в растрате бюджетных средств, рассчитывает отделаться штрафом. Об этом Писарев заявил ТАСС.

Худрук театра имени Пушкина Евгений Писарев, которого подозревают в растрате бюджетных средств, рассчитывает отделаться штрафом. Об этом Писарев заявил ТАСС.Писарева подозревают в том, что он оплатил штраф в размере 15 тысяч рублей из средств театра. Сам худрук рассказал, что "ошибка произошла в бухгалтерии", которая и оплатила штраф из театральных средств, а деньги потом были вычтены из зарплаты Писарева."Честно говоря, я даже об этом не знал. Надеюсь, что отделаюсь каким-то штрафом за поведение бухгалтерии, которая благими намерениями довела нас до прокуратуры", — рассказал он.Писарев также посетовал на то, что "устроена шумиха" из-за ошибки, "которой ты, в принципе, не совершал", и признался, что "история настораживает".