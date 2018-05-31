Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о поражении от команды Австрии за две недели до старта чемпионата мира. Он уверен, что спортсменам просто не хватило последнего паса.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о поражении от команды Австрии за две недели до старта чемпионата мира. Он уверен, что спортсменам просто не хватило последнего паса.Товарищеский матч в австрийском Инсбруке можно считать показательным. Российскую сборную вернули с небес на землю: команда пережила стыдное поражение, ни разу за 90 минут не попав в створ ворот соперника. Черчесов уверен, что все идет своим чередом."Следующая игра – с Турцией, к ней подойдем более свежими. Тот же Дзагоев пропустил несколько дней. Рискованно было его с первых минут выпускать", – отметил он. Наставник объяснил, что для победы спортсменам не хватило последнего паса: по его словам, у россиян были хорошие атаки, но завершить их так и не удалось.По словам тренера, не стоит менять стратегию из-за одного пропущенного мяча. В эфире телеканала "Матч ТВ" он заявил, что сборная так или иначе играет с ориентиром на положительный результат."Нужно поработать над последним пасом. Подходы, которые мы имеем, нужно логично заканчивать", – уточнил специалист.Высказался о причинах поражения и вице-премьер Виталий Мутко. "Команда прошла тяжелый двухнедельный сбор, поэтому игра, которую мы сегодня увидели, не сильно изобиловала яркими эпизодами", – цитирует его .Другого мнения придерживается голкипер сборной Игорь Акинфеев. Высокий уровень нагрузки он назвал нелепыми отмазками, передает . "Мы должны выходить и играть, это ключевое слово. Если команда не играет, счет на табло не будет меняться", – отметил он.Напомним, что товарищеский матч Австрия – Россия завершился со счетом 1:0. Как писали Dni.Ru, единственным забитым мячом отметился Алессандро Шепф на 28-й минуте встречи.Примечательно, что это стало девятым поражением сборной при Черчесове. Всего под руководством тренера команда провела 19 матчей.