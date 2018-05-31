По прогнозам экспертов, к 2050 году диагноз близорукость будет стоять более чем у 50% жителей Земли. Международный опыт по контролю миопии известные эксперты и врачи-офтальмологи обсудили в рамках форума Здоровье нации - основа процветания России, который состоялся в Москве.

По прогнозам экспертов, к 2050 году диагноз "близорукость" будет стоять более чем у 50% жителей Земли. Международный опыт по контролю миопии известные эксперты и врачи-офтальмологи обсудили в рамках форума "Здоровье нации — основа процветания России", который состоялся в Москве."Прогнозы мировой статистики свидетельствуют о том, что к 2050 году 50% населения будет близоруким, 10% будут иметь высокую степень близорукости, и порядка одного миллиарда человек будут слепы", — рассказала доцент кафедры офтальмологии педиатрического факультета Российского медицинского университета имени Пирогова, ведущий эксперт межпрофессионального альянса по охране зрения "Врата солнца" Татьяна Павлова.На данный момент хуже всего ситуация с близорукостью обстоит в странах Южной Африки и Юго-Восточной Азии. В Европе близорукость встречается у 30,6% населения. В России миопия диагностируется у каждого 3-4 взрослого жителя, а заболеваемость близорукостью среди детей и подростков за последние 10 лет выросла в полтора раза.В связи с этим межпрофессиональный альянс по охране зрения "Врата солнца" подготовил для правительства РФ специальные предложения по профилактике глазных заболеваний у детей, которые могут быть включены в президентскую программу "Десятилетие детства". В частности, программа предполагает повсеместное внедрение ранней диагностики и лечения миопии, ужесточение требований к оборудованию школ, детских садов и офисов, а также требований к производству гаджетов.