Тему блокировки Telegram не стоит превращать во взаимный обмен окриками, считает новый вице-премьер российского правительства Максим Акимов. Он курирует в правительстве Дмитрия Медведева выполнение нацпрограммы Цифровая экономика, связь и инновации.

Тему блокировки Telegram не стоит превращать во взаимный обмен окриками, считает новый вице-премьер российского правительства Максим Акимов. Он курирует в правительстве Дмитрия Медведева выполнение нацпрограммы "Цифровая экономика", связь и инновации."В цифровой сфере сложно ищется баланс между интересами государства, гражданина и бизнеса операторов", — пояснил Акимов на крупнейшей в России и Восточной Европе конференции Startup Village, которая проходит в центре Сколкова.РИА Новости отмечает, что Акимов вопрос с Telegram считает непростым, поскольку он затрагивает безопасность всего общества. По мнению вице-премьера правительства, предстоит много работы, чтобы найти сложный баланс между разными интересами."Приятно жить в открытом безграничном и прозрачном мире, но иногда это может приводить к фатальным последствиям", — подчеркнул вице-премьер Акимов.Максим Акимов отказался от прогнозов дальнейших действий в отношения мессенджера Telegram, подчеркнув, что разные ведомства имеют разную точку зрения на эту проблему. При этом у темы появился новый куратор – новый министр Константин Носков.Ранее основатель Telegram Павел Дуров выразил сожаление, что Apple не позволяет Telegram обновлять свои приложения iOS по всему миру. Например, исправить работу стикеров Telegram в версии iOS11.4, который был только что выпущен. Это реакция Apple на призыв российских властей удалить Telegram из AppStore."К сожалению, компания Apple не поддержала нас", — констатировал Павел Дуров при том, что в России живут всего 7% от пользовательской базы Telegram.Роскомнадзор блокирует Telegram в России после того, как мессенджер отказался предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений. Дуров утверждает, что это гарантия неприкосновенности частной жизни в "проблемной стране". А кроме того, что простые ключи от Telegram российская спецслужба уже имеет, а к шифрованию канала между двумя отдельными пользователями мессенджера администрация Telegram отношения не имеет.Для обхода блокировки со стороны Роскомнадзора Telegram в России Telegram использует хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний, но в результате проблемы возникли у ряда сторонних ресурсов. При этом у большинства пользователей мессенджер продолжает работать.