В четверг сенатор Людмила Нарусова намерена пообщаться с осужденным за подготовку терактов украинским режиссером Олегом Сенцовым.

В четверг сенатор Людмила Нарусова намерена пообщаться с осужденным за подготовку терактов украинским режиссером Олегом Сенцовым, передает РИА Новости.Как сообщила дочь сенатора — политик Ксения Собчак, как член Совфеда Нарусова имеет право связаться с Олегом Сенцовым. "Уже подтвержден звонок и возможность и видеоразговора с ним. В час дня он должен состояться, после этого я смогу дать чуть больше информации", — сказала Собчак на пресс-конференции, на которую она пришла в черной футболке с белой надписью "Свободу Сенцову!".Во вторник на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Нарусова обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой решить проблему осужденного Сенцова, требующего перевести его в другую колонию. По ее словам, на данный момент идет 16-й день голодовки Сенцова, "и в перспективе, если не решить эту проблему, ситуация может перерасти в "очередное дело Магнитского".Москалькова накануне связалась с Федеральной службой исполнения наказаний по делу Сенцова и договорилась пообщаться с ним по видеосвязи.Как известно, украинский режиссер Олег Сенцов приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.Также этим приговором к 10 годам лишения свободы осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Ранее по семь лет заключения получили еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев.