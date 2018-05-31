Цель пробега – обратить внимание общественности на проблему распространения в подростковой среде нездоровых увлечений, таких как употребление наркотиков, алкоголя и табакокурения.

«Спорту – ДА! Наркотикам – НЕТ!» - под таким девизом в период с 1 по 12 июня текущего года пройдет детско-юношеский легкоатлетический сверхмарафон «Дети против наркотиков – Я выбираю спорт!». Ежегодный пробег посвящен памяти генерал-лейтенанта милиции Александра Сергеева – легендарного борца с наркопреступностью, стоявшего у истоков создания органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, и врача с мировым именем, сверхмарафонца Эдуарда Яковлева.Организаторами спортивного мероприятия выступили МВД России совместно с Московской областной общественной организацией «Сверхмарафоновцы – за здоровый образ жизни».Цель проводимого сверхмарафона – обратить внимание общественности на состояние нравственного и физического здоровья детей и подростков, проблемы распространения в молодежной среде нездоровых увлечений, таких как употребление наркотиков, алкоголя и табакокурения.Маршрут следования проходит по шести субъектам Российской Федерации. А 9 и 11 июня мероприятия пройдут на территории Владимирской области – к сверхмарафоновцам присоединятся местные спортсмены.В Юрьев-Польском, Суздальском и Кольчугинском районах будут организованы встречи с молодежью, представителями органов власти и общественных организаций, антинаркотические акции, спортивные и образовательные мероприятия, в которых примут участие сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области и волонтерские формирования.