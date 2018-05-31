100 новых палат, несколько операционных и реанимации: в подмосковном Лапине начинают строить второй корпус легендарной клиники академика Курцера. Здесь помогают будущим мамам с самыми сложными диагнозами. Профиль больницы расширяется, и все доступнее становится бесплатное лечение по новейшим методикам.

100 новых палат, несколько операционных и реанимации: в подмосковном Лапине начинают строить второй корпус легендарной клиники академика Курцера. Здесь помогают будущим мамам с самыми сложными диагнозами. Профиль больницы расширяется, и все доступнее становится бесплатное лечение по новейшим методикам.Пожелание любви и добра: письмо именно с таким содержанием заложили в фундамент будущего госпиталя "Лапино-2". Почетную миссию опустить капсулу доверили Алле Пугачевой не случайно, ведь вновь познать радость материнства она смогла благодаря специалистам клиники Марка Курцера. Первый корпус в Лапине за 5 лет посетили сотни звездных пациентов. А всего здесь сделали 20 тысяч операций, и 11 тысяч малышей появились на свет. Желающих родить в клинике "Мать и дитя" так много, что в огромном госпитале стало тесно."Сейчас у нас не хватает коечного фонда. Здесь будет порядка 100 палат, 8 операционных и две отдельные реанимации. Будет разделение на гнойную и чистую хирургию, будет кардиооперационная, нейрохирургическая операционная", — рассказывает Марк Курцер, академик РАН, профессор, врач акушер-гинеколог.Новый корпус — это клиника на 7 этажей, оснащенная по последнему слову техники. Здесь будет самая современная в России микробиологическая лаборатория, блок химиотерапии и хирургия. И не только для будущих мам. Госпиталь уже активно работает в системе ОМС. Здесь оперируют пациентов с инфарктом миокарда, острыми патологиями внутренних органов. По квотам проводят высокотехнологичные вмешательства. Самой старшей пациентке 104 года. Госпиталь уже признали лучшим проектом частно-государственного партнерства в сфере здравоохранения."Это означает новые рабочие места, новые налоги и высококвалифицированная, высокотехнологичная медицинская помощь. Дан старт следующему этапу — это хирургический корпус. Он будет очень востребованным и по ОМС, и по добровольному медицинскому страхованию. Поэтому будем ждать и через два года присутствовать на открытии", — говорит Андрей Воробьев, губернатор Московской области.Осваивая новые области, в клинике "Мать и дитя" не забывают и о своей главной миссии — помочь женщине стать матерью. Только в прошлом году здесь бесплатно сделали 300 процедур экстракорпорального оплодотворения. Академик Курцер известен как новатор, автор метода, который позволяет иметь здоровых детей парам с генетическими заболеваниями. Здесь стали обыденностью сложнейшие фетоскопические вмешательства, когда ребенка оперируют еще в утробе матери и помогают ему развиваться полноценно. А молодых мам обязательно окружают заботой и уютом, чтобы подготовить к самому главному событию в жизни.