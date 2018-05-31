Комиссия Министерства культуры проверила объект и выявила десятки нарушений.
Комиссия Министерства культуры проверила объект и выявила десятки нарушений.
Владимиро-Суздальский музей-заповедник (ВСМЗ) оштрафовали за нарушение требования законодательства об охране памятников культурного наследия. Речь идет о знаменитых Золотых воротах во Владимире.
Как сообщают в материалах Октябрьского районного суда, проверка инспекции Министерства культуры по ЦФО в январе этого года выявила, что музей-заповедник не выполнил в полном объёме работы на объекте культурного наследия федерального значения. До 2016 года не отремонтировали фасады, внутренние помещения, системы вентиляции и контрфорсы, не благоустроили территорию. Кроме того, культурное учреждение не расходует деньги на поддержку объекта в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии.
Десятки нарушений
ВСМЗ нарушил всевозможные правила охраны объектов культурного наследия. Сейчас по всему периметру здания разрушается каменная кладка цоколя, на ступенях лестниц - сколы, у одного из входов разрушен порог. На фасаде северной пристройки есть трещина в 15-20 мм. Полы в южной и северной пристройках, а также в юго-западной башне, земляные, покрытие пола «потеряно», валяется строительный мусор. На памятнике архитектуры даже не закреплён молниеотвод.
На судебном заседании защитник музея-заповедника Юлия Кувшинова не согласилась с доводами инспекции. Она обратила внимание на то, что деньги на ремонт памятника должны выделять из бюджета. На балансе музея-заповедника находится 65 памятников архитектуры, 7 из них включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
По её словам, федеральный бюджет не обеспечивает полного финансирования, а дополнительных денег от продажи сувениров, проведения экскурсий, входной платы в музеи недостаточно, чтобы достойно содержать памятник. По данным защитника, состояние Золотых ворот вполне удовлетворительное. Учитывая обстоятельства, Юлия Кувшинова просила освободить музей от ответственности ввиду малозначительности совершенного деяния.
Инспектор отдела государственного контроля и надзора Управления Минкультуры РФ в сентябре 2017 года проверял состояние архитектурного памятника. Он зафиксировал неудовлетворительное состояние северной и южной пристроек в юго-западной башне, а также внешнего облика памятника. Выявленные повреждения оказывают негативное влияние на конструктивное, техническое и эстетическое состояние Золотых ворот. Инспектор считает, что ремонт не требует сложной процедуры согласования и разработки проекта. Достаточно лишь плана проведения противоаварийных работ.
Решение суда
Срок давности по работам на Золотых воротах истёк 1 января 2018 года, и в этой части музей не понесет ответственности. Однако суд согласился с инспекцией в том, что ВСМЗ не расходует деньги на содержание учреждения, хотя обязан делать это по закону.
Эта статья предусматривает ответственность учреждения в виде штрафа от 1 до 20 миллионов рублей. Однако учитывая сложное материальное положение Владимиро-Суздальского музея-заповедника, суд сократил штраф до 500 тыс. рублей.
Фактически предъявляемые музею-заповеднику претензии касаются работы ещё предыдущего руководства музея, ведь Светлана Мельникова была генеральным директором ВСМЗ с 17 июня 2010 года по 17 июня 2016-го. Но, бесспорно, часть ответственности лежит и на нынешнем начальнике музея-заповедника Игоре Конышеве, ведь далеко не все работы требуют больших вложений.
Комментарий
Генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игорь Конышев:
- В этом году Минкульт выделил музею-заповеднику на реставрацию 65 объектов ВСМЗ всего 12 млн рублей. Этих денег хватит разве что на ремонт фасадов колокольни суздальского Кремля. Реставрацию же Золотых ворот предварительно оценивают в 100 млн рублей, но таких денег у музея нет, а Москва их пока не даёт. Так что сохранение памятников истории, культуры и архитектуры по-прежнему сводится к «латанию дыр».
Кстати
Другое судебное дело касалось состояния Успенского собора. В 2012-2016 годах учреждение должно было отреставрировать дверные наполнения, напольное покрытие, настенную живопись, иконостас XVIII века, провести работы с электропроводкой и вентиляцией, благоустроить территорию. Однако этого сделано не было. Дело было закрыто по истечении срока давности.