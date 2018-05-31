Джонни Депп приехал в Россию, что бы выступить с группой Hollywood Vampires. Актер и музыкант отыграл два концерта – в Москве и Санкт-Петербурге. Однако не обошлось без происшествий.

Джонни Депп приехал в Россию, что бы выступить с группой Hollywood Vampires. Актер и музыкант отыграл два концерта – в Москве и Санкт-Петербурге. Однако не обошлось без происшествий.Автомобиль, в котором ехал Депп, не вписалась в поворот в врезалась в стену. ДТП произошло в Санкт-Петербурге. Автоаварию сняли на видео, передает .Как видно на записи, столкновение произошло, когда автомобиль выезжал из внутреннего двора отеля на Вознесенском проспекте. Водитель успел сбросить скорость, так что скорее всего Джонни Депп даже не успел понять, что произошло.