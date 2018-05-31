Футболист сборной Египта Мохамед Салах успеет приступить к полноценным тренировочным занятиям до начала чемпионата мира-2018. Известно, что на восстановление у египтянина уйдет порядка десяти дней, что повышает его шансы на участие в играх группового раунда, в числе которых поединок против сборной России.

Футболист сборной Египта Мохамед Салах успеет приступить к полноценным тренировочным занятиям до начала чемпионата мира-2018. Известно, что на восстановление у египтянина уйдет порядка десяти дней, что повышает его шансы на участие в играх группового раунда, в числе которых поединок против сборной России.Полузащитник присоединится к своим партнерам на тренировочной базе в Каире восьмого июня, после чего вместе с командой отправится в Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на газету "Аль-Яум ас-Сабиа". Ранее врачи после тщательного медицинского обследования сообщали о более длительных сроках возвращения – от трех до четырех недель. И в таком случае, футболист рисковал пропустить минимум две игры в группе А.Сборная Египта стартует на чемпионате мира матчем с командой Уругвая 15-го июня в Екатеринбурге. Затем египтяне сыграют с Россией (19 июня, Санкт-Петербург) и Саудовской Аравией (25 июня, Волгоград).