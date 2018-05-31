Прежде чем составить техническое задание, необходимо понять, какие именно аспекты действительно важны, а какие – опциональны и могут быть аккуратно оптимизированы под чутким контролем профессионального подрядчика.

Когда речь заходит о строительстве офиса, вопросы экономии нередко становятся насущными для компаний. Однако подходить к задаче оптимизации расходов необходимо с четким пониманием приоритетов, возможностей и потребностей бизнеса. Об основных шагах при оптимизации затрат на офис "33Live.RuНедвижимость" рассказал директор S.A Ricci Project Management Руслан Кубрава.Первый шаг — выбор помещения. Задуматься о потенциале оптимизации затрат стоит еще на этапе подбора помещения. Уже на стадии выбора нужно оценить, какой именно объем изменений потребуется для создания подходящего офиса. Невысокая ставка аренды в данном случае не дает гарантии экономии: в дешевом, но некачественном офисе, может потребоваться столько вложений в модернизацию инженерных систем, что весь дальнейший положительный экономический эффект будет нивелирован. К примеру, если проект предполагает изменения уже существующего офиса, то важно, чтобы существующая планировка требовала наименьших изменений.Если из офиса кабинетной планировки необходимо создать пространство с открытой, то можно ограничиться сносом перегородок, а обратная трансформация потребует глубокой модернизации систем вентиляции и кондиционирования, а также систем безопасности. При создании офиса на базе shell&core важно проанализировать исходные параметры помещения: уровень оснащения объекта и базовых инженерных систем. Работа по оптимизации расходов на инженерные системы может дать заметный экономический эффект. В смете затраты на инженерию занимают от 40% до 60% всей стоимости проекта, и грамотный подбор аналогов поможет заказчику добиться необходимой оптимизации.Второй шаг — проектирование. Залог успешной оптимизации – грамотно составленное техническое задание на проектирование, где заказчик четко прописывает ограничения в отношении бюджета, и собственно выбор проектировщика офиса. На первом этапе тендера должен сначала осуществляться квалификационный отбор компаний, а уже затем профессионалов стоит оценивать по стоимости предложений. Изначальная концентрация только на стоимости услуг подрядчика может привести к неудовлетворительным результатам: если самое дешевое решение не станет самым лучшим, средства будут израсходованы нерационально, а какие-либо решения, возможно, придется полностью переделать.Третий шаг — внедрение решений. Третья стадия проекта — это непосредственно работа со строителями офиса и подрядчиками, в том числе по созданию интерьера проекта. На этом этапе основной экономии вновь можно достичь за счет тщательного отбора материалов или правильной работы с аналогами. Важен разумный подход, который позволит отсечь избыточные решения. К примеру, двойные стеклянные перегородки в офисе – необязательное условие для каждого заказчика или помещения: если офис не требует специальных мер по шумоизоляции (как, например, в колл-центре или больших переговорных), то одинарных перегородок, которые стоят в два раза дешевле, будет достаточно для комфорта сотрудников.Свой выбор в данном случае компания должна основывать на принципах организации взаимодействия сотрудников и работы компании. Каждое нестандартное техническое или мебельное решение делает офис более привлекательным, но любая компания должна понимать, что одновременная реализация умной системы управления освещением, звукопоглощающего напольного покрытия и оборудованных зон отдыха не может быть недорогой – внедрение всех этих решений необходимо заранее предусмотреть в бюджете проекта.В общем, расстановка приоритетов — главный помощник оптимизации расходов в процессе строительства офиса. Прежде чем составить техническое задание, необходимо понять, какие именно аспекты действительно важны, а какие – опциональны и могут быть аккуратно оптимизированы под чутким контролем профессионального подрядчика.