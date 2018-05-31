Тренерский штаб сборной Японии по футболу огласил окончательный список футболистов, которые приедут на чемпионат мира в Россию. В частности, главный тренер японцев Акира Нисино включил в заявку бывшего футболиста московского ЦСКА Кейсуке Хонду.

Тренерский штаб сборной Японии по футболу огласил окончательный список футболистов, которые приедут на чемпионат мира в Россию. В частности, главный тренер японцев Акира Нисино включил в заявку бывшего футболиста московского ЦСКА Кейсуке Хонду.Напомним, что окончательный состав включает в себя 23-х футболистов.В него вошли вратари Эйи Кавасима ("Метц", Франция), Косуке Накамура ("Касива Рейсол") и Масааки Хигасигучи ("Гамба Осака");защитники Майя Йосида ("Саутгемптон", Англия), Готоку Сакаи ("Гамбург", Германия), Юто Нагамото ("Галатасарай", Турция), Гэн Седзи и Наомиси Уеда (оба – "Касима Антлерс"), Хироки Сакаи ("Марсель", Франция), а также Томоаки Макино и Ватару Эндо (оба – "Урава Ред Даймондс");полузащитники Синдзи Кагава ("Боруссия" Дортмунд), Генки Харагучи и Такаси Усами (оба – "Фортуна", Германия), Макото Хасебе ("Айнтрахт", Германия), Гаку Сибасаки ("Хетафе", Испания), Хотару Ямагучи ("Серезо Осака"), Кейсуке Хонда ("Пачука", Мексика), Риота Осима ("Кавасаки Фронтале") и Такаси Инуи ("Эйбар", Испания);нападающие Синдзи Окадзаки ("Лестер", Англия), Йосинори Муто ("Майнц-05", Германия) и Юя Осако ("Вердер", Германия).Напомним, что на групповом этапе сборная Японии встретится с командами Колумбии (19 июня, Саранск), Сенегала (24 июня, Екатеринбург) и Польши (28 июня, Волгоград).