Энрике Иглесиас едва не погиб в одном из московских дворов. В последний момент ему удалось выбраться из горящего автомобиля.

Энрике Иглесиас едва не погиб в одном из московских дворов.В последний момент ему удалось выбраться из горящего автомобиля.Минивэн, припаркованный на 3-м Дорожном проезде в Москве,неожиданно загорелся. Энрике Иглесиас спал в автомобиле. Мужчина чудом сквозьсон почувствовал запах гари, очнулся и выскочил из машины.Свидетелями происшествия стали прохожие, которые вызвалипожарных. Однако Энрике геройски боролся с огнем и потушил "Пежо" ещедо их приезда. Сам Иглесиас, к счастью, не потрадал.34-летний полный тезка певца Энрике Иглесиас – москвич. Иэто не псевдоним и не прзвище, а настоящее имя, сообщает телеграм-канал Mash.Тем временем знаменитый тезка московского героя проводит всю жизнь на колесах. График популярного исполнителя распланирован на месяцы вперед. 27 мая Энрике выступил в израильском Тель-Авиве, а 30-го – в португальском Лисабоне. Стоит порадоваться и его российским фанатам. 1 июня горячий красавчик выступит в Москве. А 3 июня певец представит свою программу в датском Копенгагене.Как писали Dni.Ru, поклонники уверены, что Иглесиасу пора сбавить обороты и побольше проводить времени дома. К тому же давняя возлюбленная, прославленная российская теннисистка Анна Курникова, зимой прошлого года подарила ему очаровательных малышей.