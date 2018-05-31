В Единый день предварительного голосования Единой России, которое состоится 3 июня, откроются 4680 счетных участков. Обеспечивать их работу будут 18720 человек (это будут члены и председатели счетных комиссий). Получается по четыре человека на комиссию.
В Единый день предварительного голосования "Единой России", которое состоится 3 июня, откроются 4680 счетных участков. Обеспечивать их работу будут 18720 человек (это будут члены и председатели счетных комиссий). Получается по четыре человека на комиссию.
Как отметил замсекретаря генсовета партии, депутат Госдумы
Виктор Селиверстов, все задействованные в работе на участках люди прошли
специальное обучение. По его словам, задача счетных комиссий – обеспечить единый
порядок подсчета голосов, составить протокол об итогах волеизъявления по данным
протоколов участковых счетных комиссий, после чего передать их в оргкомитет.
По словам Селиверстова, эта процедура мало чем отличается от
общегражданских выборов. "Она давно устоялась и гарантирует контроль за
чистотой и точностью результатов голосования на всех уровнях, – сказал он. – Партия
проследит за соблюдением открытости и легитимности голосования".
К единому дню предварительного голосования во всех регионах
созданы горячие линии. Они будут принимать сообщения о выявленных нарушениях, сотрудники
кол-центров будут оказывать консультации в случае необходимости, подскажут адреса
счетных участков.
Замсекретаря генсовета "ЕР" напомнил также, что в
состав счетных комиссий не могут входить близкие родственники и работники
участников праймериз. Он призвал во всех
регионах четко соблюдать это требование: "Чтобы не возникло ни тени
сомнения в предвзятости по отношению к тому или иному участнику".
К единому дню предварительного голосования по заказу партии
было изготовлено около восьми миллионов бюллетеней и специальных защитных
марок. "Марки были централизовано напечатаны на "Гознаке" и имеют несколько
степеней защиты, – сообщил Виктор Селиверстов. – За прозрачностью хода
голосования и подсчета данных бюллетеней будут следить наблюдатели от
кандидатов".
Напомним, отдать голос за участников партийного
предварительного голосования можно будет 3 июня. Сделать это можно, придя на
счетный участок или в режиме онлайн (с 28 мая по 1 июня) через личный кабинет
на сайте epg.er.ru.
В этом году по всей стране пройдут 82 избирательных кампании
в 52 регионах. В частности, в 26 субъектах Федерации состоятся выборы высших
должностных лиц, а в 16-и будут выбирать депутатов заксобраний. Кроме того, пройдут
досрочные выборы пяти депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам.