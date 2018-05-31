В Единый день предварительного голосования Единой России, которое состоится 3 июня, откроются 4680 счетных участков. Обеспечивать их работу будут 18720 человек (это будут члены и председатели счетных комиссий). Получается по четыре человека на комиссию.

В Единый день предварительного голосования "Единой России", которое состоится 3 июня, откроются 4680 счетных участков. Обеспечивать их работу будут 18720 человек (это будут члены и председатели счетных комиссий). Получается по четыре человека на комиссию.Как отметил замсекретаря генсовета партии, депутат ГосдумыВиктор Селиверстов, все задействованные в работе на участках люди прошлиспециальное обучение. По его словам, задача счетных комиссий – обеспечить единыйпорядок подсчета голосов, составить протокол об итогах волеизъявления по даннымпротоколов участковых счетных комиссий, после чего передать их в оргкомитет.По словам Селиверстова, эта процедура мало чем отличается отобщегражданских выборов. "Она давно устоялась и гарантирует контроль зачистотой и точностью результатов голосования на всех уровнях, – сказал он. – Партияпроследит за соблюдением открытости и легитимности голосования".К единому дню предварительного голосования во всех регионахсозданы горячие линии. Они будут принимать сообщения о выявленных нарушениях, сотрудникикол-центров будут оказывать консультации в случае необходимости, подскажут адресасчетных участков.Замсекретаря генсовета "ЕР" напомнил также, что всостав счетных комиссий не могут входить близкие родственники и работникиучастников праймериз. Он призвал во всехрегионах четко соблюдать это требование: "Чтобы не возникло ни тенисомнения в предвзятости по отношению к тому или иному участнику".К единому дню предварительного голосования по заказу партиибыло изготовлено около восьми миллионов бюллетеней и специальных защитныхмарок. "Марки были централизовано напечатаны на "Гознаке" и имеют несколькостепеней защиты, – сообщил Виктор Селиверстов. – За прозрачностью ходаголосования и подсчета данных бюллетеней будут следить наблюдатели откандидатов".Напомним, отдать голос за участников партийногопредварительного голосования можно будет 3 июня. Сделать это можно, придя насчетный участок или в режиме онлайн (с 28 мая по 1 июня) через личный кабинетна сайте epg.er.ru.В этом году по всей стране пройдут 82 избирательных кампаниив 52 регионах. В частности, в 26 субъектах Федерации состоятся выборы высшихдолжностных лиц, а в 16-и будут выбирать депутатов заксобраний. Кроме того, пройдутдосрочные выборы пяти депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам.