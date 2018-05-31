Дональд Трамп продолжает вести себя на мировой арене как слон в посудной лавке. Его решение о пошлинах на европейские сталь и алюминий привели в шок Старый Свет, который уже не выбирает выражений в оценке действий своего заокеанского покровителя.

Дональд Трамп продолжает вести себя на мировой арене как слонв посудной лавке. Его решение о пошлинах на европейские сталь и алюминийпривели в шок Старый Свет, который уже не выбирает выражений в оценке действийсвоего заокеанского покровителя.Правительство Германии назвала меры по повышению тарифовнезаконными и угрожающими раскручиванием спирали эскалации. В специальномзаявлении кабинета Ангелы Меркель говорится, что "правительство отклоняеттарифы, установленные США на сталь и алюминий. Мы считаем, что этаодносторонняя мера является незаконной".Глубокое разочарование в связи с решением Трампа высказали вЛондоне. Там отметили, что Британия намерена продолжать работать с США и ЕС,чтобы обеспечить лучшие условия для своего бизнеса.Дело пахнет торговой войной, говорят эксперты, политики иэкономисты. К ним присоединился и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Он считаетсовершенно неприемлемыми односторонние меры в торговле, сообщает РИА Новости.Президент Франции Эммануэль Макрон назвал решение Трампа ошибкой,а глава Европарламента Антонио Таяни считает, что новые, повышенные пошлины СШАна импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза нанесут серьезный ущербпромышленности и потребителям по обеим сторонам Атлантики.МИД Бельгии призвал страны ЕС ответить на пошлины США единымподходом. По сути, это означает начало эпохи торговых войн между Старым и новымСветом. "Это односторонние и необоснованные меры, которые нанесутсерьезный вред рабочим, промышленности и потребителям по обеим сторонамАтлантики", – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.А представитель бельгийской федерации промышленников ипредпринимателей Agoria Франк Вандермальер заявлял, что ущерб для экономикиБельгии может составить два миллиарда евро."Евросоюз не хочет торговой войны с США, но вынужден иготов отреагировать на решение США распространить импортные пошлины на сталь иалюминий на ЕС", – заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.На этом фоне из Брюсселя звучат примирительные заявления вотношении России. Видимо, Европа поняла, с кем выгоднее сотрудничать. ГлаваЕврокомиссии Жан-Клод Юнкер сказал, что странам ЕС необходимо налаживатьконтакты с Москвой, несмотря на существующие противоречия."Мы не примем того, что Россия сделала, когда пришла вКрым или на восток Украины, но тем не менее, нужно держать в голове, что всятерритория ЕС – это примерно пять с половиной миллионов квадратных километров,а Россия – 17 с половиной", – отметил Юнкер и добавил, что у России иЕвропы остается много сфер, в которых можно продолжать сотрудничество. Стоитнапомнить, что на минувшей неделе с аналогичными заявлениями выступили лидерыФранции и Болгарии.В ночь на 1 июня США вводят пошлины на сталь и алюминий,произведенные в странах ЕС, Канаде и Мексике, на 25% и 10% соответственно.Не исключено, что следующим решением Трампа будет введение пошлин на ввозимые в Штаты автомобили.