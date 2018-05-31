Дональд Трамп продолжает вести себя на мировой арене как слон
в посудной лавке. Его решение о пошлинах на европейские сталь и алюминий
привели в шок Старый Свет, который уже не выбирает выражений в оценке действий
своего заокеанского покровителя.
Дональд Трамп продолжает вести себя на мировой арене как слон
в посудной лавке. Его решение о пошлинах на европейские сталь и алюминий
привели в шок Старый Свет, который уже не выбирает выражений в оценке действий
своего заокеанского покровителя.
Правительство Германии назвала меры по повышению тарифов
незаконными и угрожающими раскручиванием спирали эскалации. В специальном
заявлении кабинета Ангелы Меркель говорится, что "правительство отклоняет
тарифы, установленные США на сталь и алюминий. Мы считаем, что эта
односторонняя мера является незаконной".
Глубокое разочарование в связи с решением Трампа высказали в
Лондоне. Там отметили, что Британия намерена продолжать работать с США и ЕС,
чтобы обеспечить лучшие условия для своего бизнеса.
Дело пахнет торговой войной, говорят эксперты, политики и
экономисты. К ним присоединился и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Он считает
совершенно неприемлемыми односторонние меры в торговле, сообщает РИА Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал решение Трампа ошибкой,
а глава Европарламента Антонио Таяни считает, что новые, повышенные пошлины США
на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза нанесут серьезный ущерб
промышленности и потребителям по обеим сторонам Атлантики.
МИД Бельгии призвал страны ЕС ответить на пошлины США единым
подходом. По сути, это означает начало эпохи торговых войн между Старым и новым
Светом. "Это односторонние и необоснованные меры, которые нанесут
серьезный вред рабочим, промышленности и потребителям по обеим сторонам
Атлантики", – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
А представитель бельгийской федерации промышленников и
предпринимателей Agoria Франк Вандермальер заявлял, что ущерб для экономики
Бельгии может составить два миллиарда евро.
"Евросоюз не хочет торговой войны с США, но вынужден и
готов отреагировать на решение США распространить импортные пошлины на сталь и
алюминий на ЕС", – заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.
На этом фоне из Брюсселя звучат примирительные заявления в
отношении России. Видимо, Европа поняла, с кем выгоднее сотрудничать. Глава
Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сказал, что странам ЕС необходимо налаживать
контакты с Москвой, несмотря на существующие противоречия.
"Мы не примем того, что Россия сделала, когда пришла в
Крым или на восток Украины, но тем не менее, нужно держать в голове, что вся
территория ЕС – это примерно пять с половиной миллионов квадратных километров,
а Россия – 17 с половиной", – отметил Юнкер и добавил, что у России и
Европы остается много сфер, в которых можно продолжать сотрудничество. Стоит
напомнить, что на минувшей неделе с аналогичными заявлениями выступили лидеры
Франции и Болгарии.
В ночь на 1 июня США вводят пошлины на сталь и алюминий,
произведенные в странах ЕС, Канаде и Мексике, на 25% и 10% соответственно.Не исключено, что следующим решением Трампа будет введение пошлин на ввозимые в Штаты автомобили.