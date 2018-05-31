× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="http://33live.ru/novosti/31-05-2018-francuzskaya-marka-ds-prekratila-vypusk-dvux-staryx-sitroenov.html" target="_blank">Французская марка DS прекратила выпуск двух старых Ситроенов</a> - Премиальный автобренд DS Automobiles решил свернуть производство сразу двух хэтчбеков, которые не вписываются в современный модельный ряд этой марки. Французы решили не тратить ресурсы на устаревшие автомобили, заменив их современными новинками.