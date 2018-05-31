Сборная России по футболу провела заключительную тренировку на австрийском этапе в городе Нойштифт. По завершении занятия национальная сборная вернется в Россию для подготовки к предстоящему чемпионату мира-2018.

Сборная России по футболу провела заключительную тренировку на австрийском этапе в городе Нойштифт. По завершении занятия национальная сборная вернется в Россию для подготовки к предстоящему чемпионату мира-2018.На заключительной тренировке сборная поделена на две группы – в первой в восстанавливающем режиме работают 11 человек, которые принимали участие в товарищеском матче с Австрией, остальные тренируются в полном объеме. Отметим, что отдельно от остальных занимались защитники Константин Рауш и Сергей Игнашевич. Отмечается, что у Рауша возникли проблемы с мышцами спины.Напомним, что накануне чемпионата мира российские футболисты сыграют товарищеский поединок с командой Турции. Игра состоится мятого июня. Стартовый же матч мирового первенства россияне проведут 14-го июня против команды Саудовской Аравии. Также сборная России встретится с Египтом (19 июня) и Уругваем (25 июня).