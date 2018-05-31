Скандальный украинский сайт Миротворец добавил в свою базу главу Российского императорского дома в изгнании великую княжну Марию Владимировну за ее визит на Крымский полуостров.

Скандальный украинский сайт "Миротворец" добавил в свою базу главу Российского императорского дома в изгнании великую княжну Марию Владимировну за ее визит на Крымский полуостров.Об этом ТАСС рассказал председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, подчеркнув, что после этого Романовы "теперь у нас получили официальный статус "Патриоты России ".В свою очередь, великая княжна Мария Владимировна относится к попаданию в базу "Миротворца" спокойно и с пониманием. "Я с радостью и с любовью иду ко всем, к тем, кто хочет меня видеть, а если нет, то подождем побольше", — сказала она, отметив, что надеется на то, что когда-нибудь власти Украины поймут, что только уважение друг к другу и любовь являются правильным.Княжна и его сын, великий князь Георгий Михайлович 28 мая приехали в Крым, их поездка приурочена к 235-летию вхождения полуострова в состав Российской империи.Украинский сайт "Миротворец" называет себя базой, в которую попадают люди, по его мнению, сотрудничающие с ополчением Донбасса, на самом деле он публикует личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине не угодили авторам сайта. Интернет-ресурс не имеет официального статуса, однако на практике людей из списка украинские пограничники отказываются пускать в страну.