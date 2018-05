Компания Google не оставляет попыток выйти на китайский рынок. Воспользовавшись прикрытием в виде сторонних магазинов приложений, поисковик сделал доступным местным интернет-пользователя свой третий продукт — утилиту Files Go для быстрой чистки памяти Android-смартфона от мусора.

Компания Google не оставляет попыток выйти на китайский рынок. Воспользовавшись прикрытием в виде сторонних магазинов приложений, поисковик сделал доступным местным интернет-пользователя свой третий продукт — утилиту Files Go для быстрой чистки памяти Android-смартфона от мусора.Изначально программа была разработана для Индии, где очень востребованы устройства c малым объемом памяти, а скорость подключения к Сети оставляет желать лучшего. Новинка Google вызвала большой интерес, и вскоре стала доступна во всем мире. Как говорит менеджер по продуктам Google Джош Вудворд, США — третий по размеру рынок для Files Go.Теперь приложение могут загрузить и китайцы — там оно известно под названием "Google ∎∎∎∎". Утилита автоматически находит и удаляет дубликаты, неиспользуемые программы, картинки и видео в низком разрешении, а также освобождает место, занимаемое временными файлами и кэшем загрузок."Умные" алгоритмы Google подсказывают, какие файлы лучше удалить, чтобы избежать переполнения накопителя. Чем чаще пользователь открывает приложение, тем точнее становятся рекомендации. Ненужный контент можно перенести из внутренней памяти на SD-карту.В прошлом году глава Google Сундар Пичаи объявил о намерении привлечь к Android "следующий миллиард пользователей". А поскольку потенциал роста в развивающихся странах практически исчерпан, реализовывать эту стратегию планируется за счет многочисленных пользователей из небогатых стран, где уровень проникновения Интернета и смартфонов пока еще остается очень низким.Именно из-за огромного размера местной интернет-аудитории Китай представляет особый интерес для IT-компаний. Однако многие зарубежные сервисы, включая Google, YouTube, Facebook, Instagram и WhatsApp, блокируются властями. Поскольку доступ к магазину Google Play также запрещен, распространять новую программу на устройства помогают Tencent, Xiaomi, Huawei и Baidu.∎Новое приложение Google очистит память Android-смартфона читайте такжеFiles Go стала уже третьим продуктом Google, доступным китайцам. Весной прошлого года поисковик открыл местным пользователям (также посредством сторонних магазинов) адаптированный "Переводчик Google" с функцией мгновенного перевода на английский и корейскими языки. А на этой неделе в магазине Xiaomi появилась платформа ARCore, позволяющая запускать на смартфоне AR-приложения и игры. Её уже можно установить на Mi Mix 2S.