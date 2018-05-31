Открытие поможет сохранить память и ясность мышления в старости.

Инфекция в пожилом возрасте может вызвать слишком сильный иммунный ответ, нарушающий работу гиппокампа – области мозга, критически важной для запоминания новой информации. Такой вывод делается в серии работ, опубликованных группой во главе со Сьюзен Паттерсон (Susan Patterson) из Университета Темпл в США. Последнее исследование опубликовано 28 мая 2018 года в журнале eNeuro."При наступлении старости наша память далеко не всегда угасает постепенно. Часто бывает так, что пожилые люди, совсем недавно чувствовавшие себя хорошо, пережив тяжёлую [инфекционную] болезнь, резко теряют способность ясно мыслить и впадают в галлюцинации. Даже если этот приступ делирия проходит, подобные кризисы заметно повышают вероятность развития слабоумия", – говорит Паттерсон, чьи слова приводит агентство "РИА Новости".Такие состояния изучены намного хуже, чем обычное старение или "классические" патологии вроде болезней Альцгеймера и Паркинсона. Исследователи решили по возможности закрыть этот пробел.Подопытными животными в эксперименте выступили крысы из генетической линии, представители которой не склонны к ярко выраженным когнитивным нарушениям ни в молодости, ни в старости. Как уточняет издание Science Daily, учёные заражали их некоторыми штаммами обычной кишечной палочки Escherichia coli. Эксперимент ставился на грызунах трёх месяцев и двух лет от роду. Последний возраст для крыс является пожилым.Пожилых грызунов инфекция буквально сводила с ума. Они теряли способность запоминать, где находится выход из лабиринта, натыкались на стены и в целом вели себя странно.Такое состояние продолжалось от 8 до 14 дней. Как выяснили исследователи, оно вызывалось чрезмерно сильным иммунным ответом. Сложная цепочка биохимических реакций приводила к уменьшению уровня нейротрофического фактора мозга. Этот белок играет важную роль в функционировании нервной системы. В частности, он необходим гиппокампу для того, чтобы превращать краткосрочные воспоминания в долгосрочные. Дело в том, что нехватка упомянутого белка мешает нормальному образованию новых межнейронных связей.У молодых грызунов также наблюдалось снижение уровня этого вещества, но не такое сильное и более кратковременное. Уже через сутки всё приходило в норму.Хотя психические функции пожилых крыс со временем и восстанавливались, исследование выявило в их гиппокампе необратимые изменения. Возможно, именно такого рода трансформации повышают риск старческого слабоумия у перенёсших инфекцию пожилых людей.Авторы надеются, что в перспективе их исследования помогут создать лекарства, блокирующие выработку нежелательных веществ при инфекции и не допускающие повреждения мозга.Напомним, что ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) писали о том, что болезнь Паркинсона может зарождаться не в мозге, а в кишечнике, а также о том, как кишечные бактерии уменьшают симптомы аутизма.