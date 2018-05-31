Сотрудники Политехнического университета Виргинии совместно с командой IT-специалистов из компании Dashlane вычислили несколько типов ненадежных паролей для соцсетей и электронной почты, которыми люди пользуются чаще всего. Оказалось, большинство сочиняет пароли по схожим принципам.

Сотрудники Политехнического университета Виргинии совместно с командой IT-специалистов из компании Dashlane вычислили несколько типов ненадежных паролей для соцсетей и электронной почты, которыми люди пользуются чаще всего. Оказалось, большинство сочиняет пароли по схожим принципам, сообщает Business Insider.Ученые проаналилизровали больше 6 миллиона паролей, утекших в Сеть за последние годы, и выявили шесть основных ошибок, которые совершают интернет-пользователи.Использование одних и тех же паролей для разных аккаунтовОказалось, так поступали больше половины пользователей, чьи данные оказались в открытом доступе. Некоторые использовали один и тот же пароль с незначительными вариациями.Отсылки к поп-культуреК ним относятся названия известных фильмов, музыкальных команд или телепередач. В паролях тысяч людей встречались слова "starwars", "pokemon", "nirvana", "superman", "blink182".Отсылки к спортуЕще один популярный тип паролей. Лидируют названия команд Лиги чемпионов (Liverpool, Manchester, Arsenal, Barcelona).Отсылки к популярным брендамМногие пользователи питают слабость к таким компаниям, как Playboy, Coca-Cola, Ferrari, Snickers и даже Myspace. Эти слова наиболее часто встречаются в паролях.Соседние буквы или цифры"12345", "qwerty", "1qazxsw2" – плохие пароли. Не рекомендуется использовать их даже в качестве составных частей кода доступа к тому или иному аккаунта."Любовь" и "ненависть"Исследователи не рекомендуют рассказывать в паролях о своих чувствах. Пассворды в стиле "iloveyou", "lovelove", "iloveme", "ihateyou" давно стали общим местом и легко взламываются хакерами.