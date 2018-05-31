В период летних отпусков вопрос курса рубля становится для населения как никогда актуальным.

В период летних отпусков вопрос курса рубля становится для населения как никогда актуальным.Об этом Вестям.Ru рассказала Анна Кокорева, заместитель директора аналитического департамента Альпари.Она подчеркнула, что каждый второй выезжающий за рубеж россиянин задается вопросом, когда лучше покупать валюту перед отпуском.По мнению аналитика, июнь может стать месяцем неприятных сюрпризов для участников рынка, поэтому о покупке валюты нужно позаботиться уже сейчас.Речь идет о возможных геополитических форс-мажорах, которые могут произойти во время чемпионата мира по футболу. С 4 по 15 июня 2018 года войска НАТО проводят военные учения в Прибалтике. Военные корабли уже постепенно начинают стягиваться в порту Клайпеда.Подобные учения проводятся в регионе с 1972 года, однако в этом году даты выбраны неслучайно. США пытаются оказать психологическое давление на Москву и продемонстрировать свою силу. Во время учений не исключены инциденты, связанные с нарушением государственной границы и прочее. Рост напряженности между США и Россией перед чемпионатом может сказаться на динамике российского рубля негативно.Кроме учений НАТО опасения вызывают слухи о возможном обострении ситуации на юго-востоке Украины во время мундиаля. Эскалация конфликта придется некстати, так как у Донбасса и России общая граница, а в связи с этим возможны провокации. Таким образом, близость войск НАТО и военные действия возле государственной границы могут привести к падению рубля во второй половине месяца. В этом случае движение валютных пар может быть непредсказуемое.Однако, если тревожные ожидания не исполнятся, то ситуация на валютном рынке России будет стабильной весь июнь. Цены на нефть достаточно высокие, такими и останутся в течение месяца, тем не менее, рубль на это не реагирует, благодаря бюджетному правилу, которое исправно выполняется.Даже если за баррель будут предлагать 90 долларов, то в рублевых парах вряд ли что-то изменится. Никогда еще российской валюте не было так обидно, как сейчас. Если ранее власти ссылались на падение нефтяных цен, оправдывая этим слабость рубля, то при ценах 80 долларов за баррель слабость рубля объясняется производственной необходимостью. Ведь чем выше курс, тем больше экспортная выручка в национальной валюте, тем лучше наполняется государственная казна.Что действительно может оказать влияние на движение рублевых пар, так это динамика пары евро/доллар. Падение евро и рост доллара привели к тому, что на сегодняшний день в рублевых парах наблюдается раскорреляция. Евро снижается на фоне ухудшения экономических показателей Евросоюза. В июне по-прежнему ожидается слабая статистика, в связи с этим рубль продолжит постепенное укрепление к евро.Экономика США, наоборот, демонстрирует улучшения. В середине июня ФРС США проведет очередное заседание, на котором с большой долей вероятности повысит ставку с 1,75% до 2%. Данное повышение уже заложено в текущие котировки, поэтому на момент оглашения решения пара может начать коррекцию наверх. Однако в среднесрочной перспективе жесткая риторика Федрезерва будет способствовать дальнейшему укреплению доллара, что повышает вероятность ослабления рубля к американской валюте в июне и последующих месяцах.Следом за ФРС США заседание проведет Банк России. Он оставит ставку без изменений, так как ее снижение усилит ослабление рубля. Конечно, не стоит забывать, что ЦБ ориентируется на инфляцию, которая останется по итогам мая низкой, поэтому мнение банка может отличаться от нашего, подчеркнула Кокорева.Таким образом, учитывая все выше сказанное, по оценкам Альпари, на конец июня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 62-64 рублей, а пара евро/рубль – в коридоре 70,5-73 рублей.Альпари – ведущий международный финансовый бренд, владельцем которого является бизнесмен Андрей Дашин.