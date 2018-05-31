Наступило лето, и нас всех ждёт долгожданная пора отпусков. Куда съездить на отдых, на экскурсию, какое новое мест посетить, где вы ещё не были?

Наступило лето, и нас всех ждёт долгожданная пора отпусков. Куда съездить на отдых, на экскурсию, какое новое мест посетить, где вы ещё не были? Как насчёт поездки в Киев из Владимира?

Чем добраться из Владимира в Киев

Проще всего доехать в Киев по железной дороге с пересадкой в Москве. Есть много вариантов в разное время дня, выбирать вам:



отправление в 8:22 поезд 737Я (длительность пересадки 40 минут) – цена билета 4200 руб.;



отправление в 12:57 поезд 703Н (длительность пересадки 1 час 19 минут) – цена билета 6000 руб.;



отправление в 13:05 поезд 037Н (длительность пересадки 33 минуты) – цена билета 6400 руб.;



отправление в 16:46 поезд 7075Г (длительность пересадки 39 минут) – цена билета 4900 руб.;



отправление в 17:59 поезд 705Н (длительность пересадки 30 минут) – цена билета 6000 руб.



Можно воспользоваться этими вариантами или найти более подходящий для себя вид транспорта, например, личное авто или автобус.

* время отправления поездов указано по Москве

Где поселиться в Киеве

Столица Украины предлагает своим гостям и туристам огромный выбор краткосрочного жилья. Но чаще всего выбор падает на квартиры посуточно в Киеве https://apartila.com/kiev-c10/apartments-152, которые в интернете можно снять прямо у хозяев. Ценник колеблется от 400 руб./сутки до 8000 руб./сутки в зависимости от расположения и уровня комфорта.

В зависимости от цели поездки (осмотр достопримечательностей или прогулка по городу) мы рекомендуем выбирать и район для посуточной аренды квартиры. Если интересует Крещатик и центральная часть, то ищите варианты в Печерском, Шевченковском или Соломенском районах. Если хотите прогуляться по набережной, то лучше найти вариант на левом берегу Днепра, в Днепровском или Дарницком районах.

Что посмотреть

Киев не зря называют «матерью городов русских», здесь расположен один из старейших монастырских комплексов на территории Киевской Руси – Киево-Печерская Лавра. Она состоит из двух комплексов: надземного (храмов и монастырей) и подземного (пещер и келий в скале). Здесь можно причаститься и купить памятные сувениры.

Любителей истории может заинтересовать Киевская крепость, строительство которой начал ещё князь Олег. Только тогда она представляла собой земельно-бревенчатые фортификационные сооружения, которые со временем улучшались. А в XVIII веке здесь строится каменная крепость. К слову, совсем недавно под цитаделью была обнаружена сеть подземных ходов, тянущихся под всем центром города в сторону днепровской набережной.