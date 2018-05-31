Я регулярно
читаю украинские СМИ и посты киевских пропагандистов в соцсетях – Тымчука,
Бутусова и прочих. Просто для понимания того, какую повестку отрабатывает Киев
и какие тезизы он вбрасывает в информационное пространство. Скажу сразу – давно
уже очень скучно.
Я регулярно
читаю украинские СМИ и посты киевских пропагандистов в соцсетях – Тымчука,
Бутусова и прочих. Просто для понимания того, какую повестку отрабатывает Киев
и какие тезизы он вбрасывает в информационное пространство. Скажу сразу – давно
уже очень скучно.
Все то же надоевшее болото про "российскую агрессию", "оккупацию" Донбасса и Крыма. "Убийство" Бабченко, наверное, должно было расшевелить это болото и как-то встряхнуть повестку, показать миру очередное "зверство Кремля", но закончилось балаганом. Сакральная жертва десакрализировалась и превратилась в клоуна. Причем, в этом цирке принял участие и сам Порошенко.
Впрочем, обо всем по порядку. Скажем
честно, задумка была неплохая, но вот исполнение подкачало. Бабченко на роль
сакральной жертвы не очень и годился. Он мелкий и, в общем-то, никому не
известный за пределами медиатусовки журналист. Но других кандидатов на роль
сакральной жертвы у Киева не было. Шеремет убит, перебежчик Вороненков тоже.
Остальные либо мертвы, либо уехали. А всякая демшиза типа Шехтмана – весьма
маргинальна. Поэтому взяли что было – наименьшего из маргиналов. На безрыбье и
так сойдет.
По легенде операция якобы прорабатывалась два месяца, когда стало известно о
готовящемся покушении. При этом в сценарий добавили драматический момент – в
"день убийства" Бабченко написал пост про то, как 4 года назад он родился во
второй раз, когда не оказался в вертолете, который сбило ополчение на востоке
Украины. Это вызвало слезу умиления, но когда после "воскрешения" Порошенко и глава СБУ
дважды поздравили Бабченко с "третьим днем рождения" стало понятно, что этот
пост тоже часть дурной постановки.
Отдельный промах Киева – фотография Бабченко в луже крови. Тут не сходилось
все. Киллер, по официальной версии, застрелил жертву в подъезде. А на фото
Бабченко лежит на паркетном полу. По легенде, умер он в карете "скорой".
Получается, кто-то сфотографировал еще живого Бабченко...
Про косяк с фотографией из паспорта, которую киллеру Бабченко якобы выдало ФСБ,
писать вообще смешно. Конечно, могущественное ведомство не может найти в
интернете последней фотографии 40-летнего журналиста, а отправляет киллера с
черно-белой карточкой 15-летней давности.
Впрочем, анекдотичности ситуации добавило задержание заказчика преступления и исполнителя покушения. Они, разумеется сразу сознались в том, что завербованы ФСБ и помимо убийства журналиста должны были ликвидировать еще 30 человек, купить 300 автоматов Калашникова и взрывчатку и спрятать это все в укромном месте. Как у Высоцкого: "Надо сесть, связать шофера/Разыграть простого вора/А потом про этот случай раструбят по Би-би-си".
Итог закономерен. "Блестящая операция СБУ", оказавшаяся пародией на плохой детектив, вызвала смех в России и на Украине, судя по реакции в соцсетях, а на Западе – недоумение. Украинский ремейк "Сказки про Скрипалей" провалился.
Каковы выводы? Украинская пропаганда в кризисе. Если реальных достижений Киева нет, то надо их сочинить. Например, придумать преступление и доблестно его раскрыть. Только вот с исполнением как-то не очень. Службе безопасности Украины явно нужен новый главный режиссер и сценарист. А Петру Порошенко, особенно в преддверии президентских выборов – новые пропагандисты. Потому что старые сломались и совсем не работают.