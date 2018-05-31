Представляем вам обзор мероприятий для всей семьи, которые состоятся в Москве в День защиты детей, 1 июня. Праздничные выступления, мастер-классы, различные шоу и спортивные игры пройдут сразу в 13 столичных парках.

Представляем обзор мероприятий для всей семьи, которые состоятся в Москве в День защиты детей, 1 июня. Праздничные выступления, мастер-классы, различные шоу и спортивные игры пройдут сразу в 13 столичных парках.В Саду Эрмитаж с 17:00 до 19:00 состоится гала-концерт, завершающий двенадцатый фестиваль Академии Детского Мюзикла, сообщает Therussiantimes. Зрители увидят самые яркие фрагменты 28 мюзиклов-участников фестиваля, которые юные артисты под руководством своих педагогов готовили в течении года. Каждый спектакль оснащен декорациями, костюмами и эксклюзивно разработанной световой и звуковой партитурой.Таганском паркев 17.00 зрителям продемонстрируют отрывки и хореографические номера в исполнении детской балетной труппы из Мастерской балета Егора Симачева. После выступления, все желающие смогут поучаствовать в хореографическом мастер-классе.В Саду им. Баумана с 12:00 до 15:00 пройдет праздничный концерт творческих коллективов юных талантов. Дети продемонстрируют танцевальные и вокальные номера. Для всех желающих состоится мастер- класс по декорированию пряников разной величины и формы, которые потом можно будет взять с собой на память.В Воронцовском парке в 11:00 откроется фотовыставка Москва и москвичата в рамках фестиваля визуального творчества Арт-перекресток 2018. Состоится мастер-класс по арт-фотографии. В 12:00 в усадьбе Воронцово детей научат основам классического танца: дети от 3 до 6 лет смогут раскрыть свой творческий потенциал, приняв участие в программе Балет и сказка, ребята от 7 до 12 лет посетят программу Основы классического танца. Результатом занятия станут небольшое показательное выступление перед родителями и посетителями парка и вручение дипломов участникам мастер-класса. В 16:00 в парке начнется мастер-класс по баскетболу для детей.В Парке Победы на Поклонной горе с 13:00 до 17:00 можно будет увидеть химическое шоу, шоу мимов и мыльных пузырей, принять участие в мастер-классах Мир глазами ребенка на картоне, Декор детских заколок и браслетов, Открытки детскими руками с поздравлением для мам. Настроение праздника поддержат аниматоры с разнообразными игами, конкурсами и эстафетами.В Парке Кузьминки посетители станут участниками шоу мыльных пузырей, смогут попробовать свои силы в настольном хоккее и футболе. В течение всего праздника на площадке будут работать аниматоры, свое уникальное шоу представит фокусник-иллюзионист. Специальную праздничную программу представят ученики танцевальной школы JeeFox, артисты балета TODES и Детской школы искусств Центр. Вечером на главной сцене парка выступят артисты кавер групп.В Парке Садовники пройдут спортивные игры, конкурсы для детей и их родителей. Всех ждут спектакли по мотивам русских сказок, шоу мыльных пузырей, анимационная программа, а также выступление музыкальных коллективов.В Зарядье на сцене Большого амфитеатра пройдет Международный студенческий театральный фестиваль стран БРИКС, просветительская и развлекательная программа для детей на территории парка.В Перовском и Лианозовском парках, а также, парках Красная Пресня и Фили состоятся мастер-классы и концертные программы.В Бабушкинском парке с 16:00 до 18:00 пройдет концерт Лауреатов VI фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества Арт-Караван.Кроме того, мероприятия ко Дню защиты детей готовят многие музейные комплексы, библиотеки, театры, дома культуры, кинотеатры, развлекательные центры, парки, дворцы спорта, стадионы и другие. Например, в Московском Доме Книги на Новом Арбате в 18.00 начнется концертная программа “Маленький принц”. Юные танцоры “Мастерской балета Егора Симачева” покажут свое мастерство, следом за ними выступят участники шоу “Голос. Дети”, а затем пройдут мастер-классы от студии “Дом белого кролика”, в которых смогут принять участие все желающие.В исторических, естественно-научных, художественных музеях, музеях-заповедниках и выставочных залах пройдут лекции, мастер-классы, экскурсии, театрализованные шоу и другие мероприятия для детей.В театрах и детских досуговых центрах можно будет увидеть интересные представления (так, в Большом Кремлевском дворце с 1 июня и до середины июля можно посетить с детьми спектакли по доступным ценам).Еще одно необычное и яркое событие можно будет увидеть на территории ДГКБ им. Зои Башляевой. Здесь Юные балерины из Мастерской балета Егора Симачева, совместно с байкерами из Ночных волков, и при поддержке Благотворительного Фонда Оксаны Федоровой "Спешите делать добро!", представят совместное уникальное шоу. Начало мероприятия – 12.00.Во дворцах культуры и других учреждениях Москвы ко Дню защиты детей 2018 года пройдут выступления коллективов художественной самодеятельности, в том числе детских (в частности, в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя состоится концерт, посвященный Международному дню защиты детей, к празднику будет приурочен и Большой фестиваль школ столичных искусств).В разных районах города будут оборудованы детские спортивные, игровые и творческие площадки. У каждой из них будет cвoё оформление и cвoя тематика.Для любителей активного отдыха, во многих парках будут оборудованы специальные зоны с батутами и надувными аттракционами. Поклонников различных видов спорта ждут соревнования по хоккею на траве, футболу, теннису и др. Ребята смогут нарисовать свои автопортреты на больших листах картона, принять участие в конкурсе рисунков на асфальте, мастер-классах по изготовлению различных поделок своими руками.В числе мероприятий, которые проводятся в Москве 1 июня 2018 – даже сдача норм ГТО и занятия по спортивному ориентированию, в которых можно будет принять участие на Воробьевых горах около Дома пионеров.