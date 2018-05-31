Российский гроссмейстер Сергей Карякин в обновленном рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) улучшил свои позиции. Россиянин набрал 2782 очка, что позволило ему подняться на одну строчку – с девятой на восьмую.

Российский гроссмейстер Сергей Карякин в обновленном рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) улучшил свои позиции. Россиянин набрал 2782 очка, что позволило ему подняться на одну строчку – с девятой на восьмую.Лидером рейтинга является норвежец Магнус Карлсен, в активе которого 2843 балла. Следом за ним расположился американский гроссмейстер Фабиано Каруана (2816), а замыкает тройку лидеров азербайджанец Шахрияр Мамедьяров (2808).Отметим, что среди россиян лучшим является Владимир Крамник, который опустился на пятую строчку (2792).