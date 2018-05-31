Топорная инсценировка убийства российского журналиста
Аркадия Бабченко в Киеве вызвала бурю недовольства даже на Западе, где всегда
поддерживали устраиваемые Киевом провокации. Но украинское руководство
продолжает гнуть свою линию. Вы что, хотели бы, чтобы он был убит?!
– недоуменно восклицает глава МВД Незалежной Арсен Аваков.
Топорная инсценировка убийства российского журналиста
Аркадия Бабченко в Киеве вызвала бурю недовольства даже на Западе, где всегда
поддерживали устраиваемые Киевом провокации. Но украинское руководство
продолжает гнуть свою линию. "Вы что, хотели бы, чтобы он был убит?!"
– недоуменно восклицает глава МВД Незалежной Арсен Аваков.
Чиновник признался, что у него вызвал недоумение тот факт,
что Amnesty International и "Репортеры без границ" не поддержали
инсценировку убийства Бабченко. Так, "Репортеры без границ" назвали
фейковое происшествие "патетическим трюком".
В свою очередь, глава американского аналитического Центра
Байдена Майкл Карпентер заявил, что инсценировка убийства Бабченко "так
просто с рук Киеву не сойдет". По его словам, разыгранная комедия будет
"дорого стоить" украинскому руководству и спецслужбам.
Реакция Запада на украинскую провокацию Авакова
"удивила и шокировала". По словам главы МВД, если бы заказчик и
исполнитель преступления достигли своих целей, то на Западе бы в очередной раз
сокрушались, что на Украине снова убивают журналистов.
Тем не менее, полагает Аваков, общественная безопасность
важнее. "Впредь украинские спецслужбы и правоохранительные органы будут
руководствоваться не общественным мнением, а тем, чтобы на нашей территории
было спокойно и люди не подвергались нападениям, – резюмировал Аваков.
сообщения об убийстве Бабченко начали поступать вечером 29
мая. Якобы он был застрелен неизвестным киллером в подъезде собственного дома.
На следующий день на пресс-конференции СБУ выяснилось, что журналист жив, а его
"убийство" было инсценировкой.
Глава СБУ заявил, что российскому
журналисту угрожала опасность, ликвидировать его, мол, планировали российские
спецслужбы, которые наняли киллера из числа участников так называемой антитеррористической
операции (АТО) в Донбассе. Инсценировка же якобы спасла жизнь Бабченко.
Тем не менее, произошедшее вызывает ряд вопросом. К примеру,
зачем нужно было выдавать киллеру фотографию из паспорта Бабченко, если узнать,
как выглядит журналист можно совершенно спокойно из его профилей в соцсетях?