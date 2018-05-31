Топорная инсценировка убийства российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве вызвала бурю недовольства даже на Западе, где всегда поддерживали устраиваемые Киевом провокации. Но украинское руководство продолжает гнуть свою линию. Вы что, хотели бы, чтобы он был убит?! – недоуменно восклицает глава МВД Незалежной Арсен Аваков.

Топорная инсценировка убийства российского журналистаАркадия Бабченко в Киеве вызвала бурю недовольства даже на Западе, где всегдаподдерживали устраиваемые Киевом провокации. Но украинское руководствопродолжает гнуть свою линию. "Вы что, хотели бы, чтобы он был убит?!"– недоуменно восклицает глава МВД Незалежной Арсен Аваков.Чиновник признался, что у него вызвал недоумение тот факт,что Amnesty International и "Репортеры без границ" не поддержалиинсценировку убийства Бабченко. Так, "Репортеры без границ" назвалифейковое происшествие "патетическим трюком".В свою очередь, глава американского аналитического ЦентраБайдена Майкл Карпентер заявил, что инсценировка убийства Бабченко "такпросто с рук Киеву не сойдет". По его словам, разыгранная комедия будет"дорого стоить" украинскому руководству и спецслужбам.Реакция Запада на украинскую провокацию Авакова"удивила и шокировала". По словам главы МВД, если бы заказчик иисполнитель преступления достигли своих целей, то на Западе бы в очередной разсокрушались, что на Украине снова убивают журналистов.Тем не менее, полагает Аваков, общественная безопасностьважнее. "Впредь украинские спецслужбы и правоохранительные органы будутруководствоваться не общественным мнением, а тем, чтобы на нашей территориибыло спокойно и люди не подвергались нападениям, – резюмировал Аваков.сообщения об убийстве Бабченко начали поступать вечером 29мая. Якобы он был застрелен неизвестным киллером в подъезде собственного дома.На следующий день на пресс-конференции СБУ выяснилось, что журналист жив, а его"убийство" было инсценировкой.Глава СБУ заявил, что российскомужурналисту угрожала опасность, ликвидировать его, мол, планировали российскиеспецслужбы, которые наняли киллера из числа участников так называемой антитеррористическойоперации (АТО) в Донбассе. Инсценировка же якобы спасла жизнь Бабченко.Тем не менее, произошедшее вызывает ряд вопросом. К примеру,зачем нужно было выдавать киллеру фотографию из паспорта Бабченко, если узнать,как выглядит журналист можно совершенно спокойно из его профилей в соцсетях?