× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="http://33live.ru/novosti/31-05-2018-kitajcy-vypustili-deshevuyu-poddelku-lamborghini-urus-po-cene-dastera.html" target="_blank">Китайцы выпустили дешевую подделку Lamborghini Urus по цене Дастера</a> - Китайский автопром постепенно отходит от откровенного плагиата, но это касается далеко не всех производителей. Местная компания Huansu выпустила клон суперкроссовера Lamborghini, хотя с технической точки зрения это лишь жалкое подобие.