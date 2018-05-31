Свободный доступ на просторы интернета открыл дорогу не только талантливым людям, желающим самовыражения, но и авантюристам всех мастей, террористам, сеятелям вражды и ненависти. Об этом на церемонии открытия XV Евразийского медиа-форума (ЕАМФ) в Алма-Ате заявила председатель его оргкомитета, депутат сената парламента Казахстана Дарига Назарбаева.

Свободный доступ на просторы интернета открыл дорогу не только талантливым людям, желающим самовыражения, но и авантюристам всех мастей, террористам, сеятелям вражды и ненависти. Об этом на церемонии открытия XV Евразийского медиа-форума (ЕАМФ) в Алма-Ате заявила председатель его оргкомитета, депутат сената парламента Казахстана Дарига Назарбаева.Юбилейный Евразийский медиа-форум прошел под девизом "15 летэволюции: как меняется мир и как мир меняет нас", подчеркивающим, по мнениюорганизаторов встречи, растущую год от года роль ЕАМФ в качестве эффективногоинструмента формирования современного имиджа республики за рубежом. Но задача указахстанцев заключалась не только в этом. "Контент Евразийского форумазатрагивает обширный ряд важных вопросов современности, включая глобальноепереустройство мира, возможные сценарии взаимодействия, бурный рост информационныхтехнологий. Уверен, что и в этом году в рамках юбилейной программы нам удалосьаккумулировать накопленный экспертный опыт, была дана свежая оценка важнейшимтенденциям и вызовам современности", – отметил генеральный директорЕвразийского медиа-форума Руслан Жемков.Дарига Назарбаева считает, что очевидные технологическиепрорывы, переменившие облик человеческой цивилизации, соседствуют с довольносложными явлениями мировой политики, прежде всего с ростом терроризма. Только впрошлом году взрывы, организованные террористами, унесли сотни, если не тысячижизней в Афганистане, Египте, Иране, Ираке, Сирии, Пакистане, Турции. "На фонеэтих удручающих событий выражение "война с терроризмом" утрачиваетметафорический смысл и становится мрачной реальностью", – заметила в своемвыступлении председатель оргкомитета ЕАМФ-2018.В пленарной сессии форума приняли участие экс-премьер ИталииМаттео Ренци, начальник секретариата генерального директора Отделения ООН вЖеневе Давид Чикваидзе, бывший посол США в Китае Гэри Локк, пресс-секретарьМинистерства иностранных дел Великобритании Саймон Макги, член Федеральногонационального совета ОАЭ Ахмед бин Мухаммед аль-Джарван и многие другие.Повестка ЕАМФ-2018 затронула целый ряд актуальных и где-то даже болезненных вопросовсовременности, включая глобальное переустройство мира, возможные сценарииразвития мировой политики, концепцию "зеленой" экономики, последствияинформационной революции и роль инвестиций. Однако центральной темой дискуссийжурналистов и блогеров, по общему признанию, стала проблема фальшивых новостей,заполнивших в последнее время просторы интернета, страницы ведущих газет ижурналов, новостные программы телеканалов и радиостанций,Настоящим бедствием, считает Дарига Назарбаева, стали такназываемые тролли – невидимые бойцы информационных войн и производители фейков."Следует признать, что незыблемые прежде принципы объективности инепредвзятости традиционных медиа, которые служили примерами золотого стандартажурналистики, тоже склоняются порой к приемам, характерным для таблоидов", -подчеркнула хозяйка форума. Тему фейк-новостей живо подхватили участникимедиа-форума. Многие из них согласились с тем, что проблема "фальшивыхновостей" стала серьезным вызовом длясовременной журналистики. Периодическиеиздания утрачивают доверие читателей, которые все чаще предпочитаютальтернативные, но не всегда надежные источники информации в интернете.Вместе с тем, считает российский журналист Максим Шевченко,конкурентным преимуществом традиционных СМИ всегда были профессионализм икачество контента. Только корректная и достоверная информация, а также тщательная проверка фейков могутобеспечить привлечение аудитории, укрепить авторитет СМИ как реальногоисточника объективной информации. С этим согласились почти все участникидискуссии. По мнению представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира,фальшивые новости распространяются по многим причинам, в том числе и поидеологическим. Фейки позволяют вмешиваться в предвыборные кампаниигосударственных деятелей или усиливать политические конфликты.С ним согласен и украинский политолог Андрей Бузаров. По егословам, в "горячих" точках фейки зачастую ложатся в основу государственныхрешений. Эти фальшивки влияют на судьбы миллионов людей и стран в целом. Он считает,что сегодня на Украине нет факт-чекинга на государственном уровне, а если он иесть, то нередко принимается решение, которое нужно для "продавливания"определенного политического вопроса. Американский эксперт по вопросамполитической стратегии, глава компании New Day Strategy Роджер Фиск считает,что ответственность за то, что попадает в новостной поток, лежит – в том числе– и на самих пользователях интернета или читателях газет. "Точно так же, какпокупатели выбирают продукты питания, всем нам необходимо уметь делать выбор, втом числе, и в огромных потоках информации", – заявил он.На полях медиа-форума прошли мастер-классы, которые провелиизвестные журналисты из США, стран Европы и Азии. Ближневосточный политолог, основатель компании "Hashtag OurStories" Юсуф Омар темой своего выступления выбрал "Переход от мобильнойжурналистики к социальной виртуальной реальности". Омар – многократныйобладатель различных престижных международных премий в области журналистики. С2010 года он освещает гражданскую войну в Сирии только с использованиеммобильного телефона. "В Сирии, куда меня доставили с группой повстанцев, самыеживотрепещущие истории были сняты на мой сотовый телефон. Да, картинки были неидеальными, но это были живые истории – под рубрикой "здесь и сейчас. Былаважна оперативность, правдивость, а не качество кадра. В эпоху фейковыхновостей именно это для меня стало приоритетом", – рассказал журналист.Омар уверен, что семь миллиардов людей с сотовыми телефонамимогут стать создателями новостей. Им не нужны вруны от журналистики, какие быуниверситеты они не заканчивали. А традиционные СМИ могут мирно сосуществоватьс социальными сетями, печатая на своих страницах аналитику или мнениякомпетентных людей. Омар, тем не менее, прогнозирует, что уже к 2020 годугазеты и телевидение будут значительно отставать от социальных сетей. Поэтомууже сейчас им нужно делать ставку на проверенных журналистов или блогеров,которые работают с фактами, а не фальшивками".О будущем мира новостей слушателям мастер-классов рассказал выпускающий редактор международных проектов CNN Райан Смит. "Мы видим, что граница между телевидением и цифровыми платформами размывается. На всех smart-телевизорах есть возможность выйти на такие ресурсы. Думаю, телевидение будет очень скоро перейдет в формат "ТV по запросу", когда зрители смогут выбрать любой контент, который им нужен в данный момент. Такие платформы как Netflix это подтверждают", – рассказал Райан Смит.На другой дискуссионной площадке российский журналист Алексей Осипов заявил, что не видит угрозы печатным СМИ из-за эволюции коммуникационных ресурсов. "Угроза исчезновения существует для тех газет, которые не пытаются трансформироваться. Живут старыми традициями. Уверен, печатные СМИ при соблюдении определенных правил законов медиарынка в современном мире не только хорошо живут, но и некоторые из них увеличивают свои тираж", – отметил журналист. По его мнению, даже через 10-15 лет газеты останутся на плаву. Во-первых, есть категория людей, которые привыкли читать печатные издания. Это не только главы государств, но и представители крупных компаний, люди, которым за 50 лет. Они с большим уважением относятся к печатным СМИ, хотя умеют пользоваться смартфоном и компьютером. Они начинают свое утро с газет, еще и потому, что для них – это традиция. "Существуют еще и рекламные возможности, – сказал далее Алексей Осипов. – Интернет не может передать аромат духов. А в газеты можно легко положить пробники парфюма, косметических и моющих средств".О возросшейзначимости СМИ в условиях повышенной турбулентности и непредсказуемости всовременном мире в своем выступлении на пленарной сессии ЕАМФ "Эволюциямеждународных отношений: глобальное похолодание" говорил глава МИД КазахстанаКайрат Абдрахманов. По его словам, ответом республики на вызовы информационнойэры служит большая открытость миру. И Евразийский медиа-форум является ещеодним ярким подтверждением этого. "На сегодня Казахстан и Центральная Азиянаходятся в зоне повышенного интереса мировых СМИ. Наш регион вступает в полосуперемен, происходящие здесь процессы оказывают большое влияние на развитиесоседних государств. Поэтому руководство страны продолжает активную внешнююполитику для решения актуальных проблем безопасности, сотрудничества и развитияна региональном и глобальном уровнях, в том числе в рамках непостоянногочленства Казахстана в Совете Безопасности ООН", – подчеркнул дипломат.Закрываяюбилейный Евразийский медиа-форум, Дарига Назарбаева заявила, что прошедшиедискуссии заставили всех участников ЕАМФ-2018по-новому взглянуть на современный мир и роль СМИ в нем. "В последние дни мнене раз задавали вопрос: в чем особенность XV форума? Что в нем было такоговажного и особенного?". Ответ лежит на поверхности. Мы намеревались найтиответы на самые острые и актуальные вопросы, которые сегодня стоят передполитиками и журналистским сообществом. Мы старались оценить и осмыслитьперемены, которые произошли в мире СМИ за минувшие полтора десятилетия. А онизначительны и прошедшие на форуме дискуссии это подчеркнули", – сказала ДаригаНазарбаева. В XV Евразийском медиа-форуме в Алматы приняли участие более 600гостей из 69 стран – общественные и культурные деятели, эксперты в сфереполитики, экономики, социальных вопросов, журналисты и блогеры.Автор: ЭльмарГусейнов, Москва – Алма-Ата