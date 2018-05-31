Свадьба британского принца Гарри и Меган Маркл привлекла
внимание не только самим действом, но и списком гостей. На торжество,
состоявшееся 19 мая, съехались как особы королевской крови, так и голливудские
знаменитости. Наряды дам обошлись их мужьям в целое состояние, а всех затмили
супруги Клуни.
Свадьба британского принца Гарри и Меган Маркл привлекла
внимание не только самим действом, но и списком гостей. На торжество,
состоявшееся 19 мая, съехались как особы королевской крови, так и голливудские
знаменитости. Наряды дам обошлись их мужьям в целое состояние, а всех затмили
супруги Клуни.
Гарри и Меган пригласили на торжество не более 600 человек. Из
знаменитостей на церемонии присутствовали американская телеведущая Опра Уинфри,
футболист Дэвид Бекхэм с супругой Викторией, актер Джордж Клуни с женой Амаль,
британский актер Идрис Эльба с невестой Сабриной Даур.
Быстрее освоиться в британской действительностью
новоиспеченной герцогине Сассекской поможет ее подруга Амаль. Супруга Джорджа
Клуни – британка ливанского происхождения, известный юрист – едва не затмила
красотой саму невесту. Стоимость ее наряда подсчитали настырные журналисты
издания PageSix.
Надо отметить, что члены королевской семьи оделись на
свадьбу принца Гарри весьма скромно. К примеру, наряд супруги принца Уильяма,
герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, оценили примерно в 10,5 тысячи долларов. Ее
сестра Пиппа потратила на свой выходной гардероб и того меньше – около четырех
тысяч.
А вот Джордж Клуни не поскупился и выдал на расходы красавице-жене
около полумиллиона долларов. На комплект из эксклюзивного желтого платья Stella
McCartney, шляпки Stephen Jones и босоножек Gianvito Rossi ушло всего около одного
процента от всей суммы. Остальные 99% ушло на сережки Lorraine Schwartz. Они
как раз и стоят 500 тысяч долларов. Всего же, по подсчетам наблюдателей, на
наряд Амаль Клуни было потрачено как минимум 501 тысяча 135 долларов – то есть,
приблизительно 31 миллион рублей, передает