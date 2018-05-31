Свадьба британского принца Гарри и Меган Маркл привлекла внимание не только самим действом, но и списком гостей. На торжество, состоявшееся 19 мая, съехались как особы королевской крови, так и голливудские знаменитости. Наряды дам обошлись их мужьям в целое состояние, а всех затмили супруги Клуни.

Свадьба британского принца Гарри и Меган Маркл привлеклавнимание не только самим действом, но и списком гостей. На торжество,состоявшееся 19 мая, съехались как особы королевской крови, так и голливудскиезнаменитости. Наряды дам обошлись их мужьям в целое состояние, а всех затмилисупруги Клуни.Гарри и Меган пригласили на торжество не более 600 человек. Иззнаменитостей на церемонии присутствовали американская телеведущая Опра Уинфри,футболист Дэвид Бекхэм с супругой Викторией, актер Джордж Клуни с женой Амаль,британский актер Идрис Эльба с невестой Сабриной Даур.Быстрее освоиться в британской действительностьюновоиспеченной герцогине Сассекской поможет ее подруга Амаль. Супруга ДжорджаКлуни – британка ливанского происхождения, известный юрист – едва не затмилакрасотой саму невесту. Стоимость ее наряда подсчитали настырные журналистыиздания PageSix.Надо отметить, что члены королевской семьи оделись насвадьбу принца Гарри весьма скромно. К примеру, наряд супруги принца Уильяма,герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, оценили примерно в 10,5 тысячи долларов. Еесестра Пиппа потратила на свой выходной гардероб и того меньше – около четырехтысяч.А вот Джордж Клуни не поскупился и выдал на расходы красавице-женеоколо полумиллиона долларов. На комплект из эксклюзивного желтого платья StellaMcCartney, шляпки Stephen Jones и босоножек Gianvito Rossi ушло всего около одногопроцента от всей суммы. Остальные 99% ушло на сережки Lorraine Schwartz. Оникак раз и стоят 500 тысяч долларов. Всего же, по подсчетам наблюдателей, нанаряд Амаль Клуни было потрачено как минимум 501 тысяча 135 долларов – то есть,приблизительно 31 миллион рублей, передает