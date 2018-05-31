× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="http://33live.ru/novosti/31-05-2018-laryok-ubrali-a-dolgi-ostavili.html" target="_blank">Ларёк убрали, а долги оставили?</a> - Требуют вернуть долги. Жители дома на Нижней Дуброве пытаются через суд взыскать долг за электричество с предпринимателя. Ещё в прошлом году люди добились, чтобы бизнесмен убрал свой автомат по продаже питьевой воды с их придомовой территории. Но, по словам жильцов, пока ларёк работал, он был подключён к электросети многоэтажки. И теперь бизнесмен остался должен собственникам за электричество. Тему продолжит Валентина Мартынова.