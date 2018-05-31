Общественная организация Лига здоровья нации и межпрофессиональный альянс по охране зрения Врата солнца подписали соглашение о партнерстве в области реализации проектов, направленных на всестороннее оздоровление россиян. Мероприятие состоялось в рамках форума Здоровье нации - основа процветания России.

Общественная организация "Лига здоровья нации" и межпрофессиональный альянс по охране зрения "Врата солнца" подписали соглашение о партнерстве в области реализации проектов, направленных на всестороннее оздоровление россиян. Мероприятие состоялось в рамках форума "Здоровье нации — основа процветания России"."Невозможно быть хирургом, если плохо видишь. Невозможно водить машину, если плохо видишь. Разглядеть красивую женщину, если плохо видишь, тоже очень сложно. Поэтому я с таким удовольствием подписал это соглашение", — объяснил президент "Лиги здоровья нации" Лео Бокерия.В рамках нового сотрудничества альянс "Врата солнца", в частности, намерен содействовать улучшению качества и доступности офтальмологической помощи в России, а также всячески информировать граждан о болезнях глаз и их профилактике.