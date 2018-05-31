Когда лошадь помогает встать на ноги. Сегодня в парке «Дружба» прошло показательное выступление воспитанников АРДИ «Свет», которые уже освоили верховую езду и уверенно держатся в седле. Прокатится на лошади, с помощью тренера, смогли и дети, которые недавно занимаются иппотерапией. Почему этих занятия так важны для людей с особенностями развития, расскажет Татьяна Данилова.

Когда лошадь помогает встать на ноги. Сегодня в парке «Дружба» прошло показательное выступление воспитанников АРДИ «Свет», которые уже освоили верховую езду и уверенно держатся в седле. Прокатится на лошади, с помощью тренера, смогли и дети, которые недавно занимаются иппотерапией. Почему этих занятия так важны для людей с особенностями развития, расскажет Татьяна Данилова.