Потерпел крушение параход. Остались живы 10 человек. Плывут они на шлюпке 1 день, кушать хочется, один предложил:
- Давайте бросим жребий, кто проиграл — того съедим.
Договорились. Плывут дальше. Прошло еще две недели, на шлюпке осталось 2 человека. Один из них говорит:
- Давай тянуть жребий, а то есть хочется.
Второй: — Скоро уже земля, там и поедим.
Проходит 3 часа, первый опять говорит:
- Если сейчас не кинем жребий — я тебя просто убью и съем — есть очень хочется.
Ворой: — Посмотри под тряпкой на корме“.
Первый заглядывает — и видит там куча ящиков с консервами. Первый подбегает ко второму и говорит:
- Мы 8 человек съели, а у нас есть консервы.
Второй: — Ну нелюблю я Эти консервы!!
еще анекдот!