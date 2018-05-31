На днях Юлия Барановская вышла в свет с новым мужчиной. Поклонники телеведущей принялись гадать, кем является новый спутник звезды, обнаружив в нем сходство с известным стилистом. Что происходит в жизни обманутой и покинутой экс-супруги Андрея Аршавина – узнали Dni.Ru.
На днях Юлия Барановская вышла в свет с новым мужчиной. Поклонники телеведущей принялись гадать, кем является новый спутник звезды, обнаружив в нем сходство с известным стилистом. Что происходит в жизни обманутой и покинутой экс-супруги Андрея Аршавина – узнали Dni.Ru.
"В личной жизни Барановской начинается
самое интересное. Есть женщины, которым положено быть замужем, и Юлия – одна из
таких. Вижу впереди новый брак. Но, так как телеведущая уже научена горьким
опытом, то в ближайшее время она будет выбирать себе пару исходя из других
психологических характеристик, чем те, которыми обладал Андрей Аршавин", -
рассказала Dni.Ru
Гадалка отметила, что жить Юлия
все же будет в России. "Переезда за границу я не вижу. Здесь ее друзья, интересы,
работа в конце концов, причем карьера сейчас находится в стадии подъема.
Безусловно, в России у нее больше возможностей, нежели за рубежом", – уверена
медиум.
Карты Таро показали, что у
Барановской очень много поклонников. "Но, несмотря на это, она на бессознательном
уровне люто ненавидит мужчин, поэтому пока ей сложно вступать в какие-либо
отношения, – неожиданно заявила Абравитова. – Но чуть позже Юлия встретит очень душевного и
понимающего человека", – заметила ясновидящая.
Кстати, главным достоинством мужчины телеведущая считает его
самодостаточность и состоятельность, поэтому голодранца рядом с ней мы точно не
увидим. "С другой стороны, ей будет очень сложно с сильным мужчиной. Юлия –
женщина-контролер, поэтому ей нужен ведомый мужчина. Это качество для Барановской
не менее важно, чем ум и прочие таланты", – резюмировала Абравитова.