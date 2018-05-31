На днях Юлия Барановская вышла в свет с новым мужчиной. Поклонники телеведущей принялись гадать, кем является новый спутник звезды, обнаружив в нем сходство с известным стилистом. Что происходит в жизни обманутой и покинутой экс-супруги Андрея Аршавина – узнали Dni.Ru.

На днях Юлия Барановская вышла в свет с новым мужчиной. Поклонники телеведущей принялись гадать, кем является новый спутник звезды, обнаружив в нем сходство с известным стилистом. Что происходит в жизни обманутой и покинутой экс-супруги Андрея Аршавина – узнали Dni.Ru."В личной жизни Барановской начинаетсясамое интересное. Есть женщины, которым положено быть замужем, и Юлия – одна изтаких. Вижу впереди новый брак. Но, так как телеведущая уже научена горькимопытом, то в ближайшее время она будет выбирать себе пару исходя из другихпсихологических характеристик, чем те, которыми обладал Андрей Аршавин", -рассказала Dni.RuГадалка отметила, что жить Юлиявсе же будет в России. "Переезда за границу я не вижу. Здесь ее друзья, интересы,работа в конце концов, причем карьера сейчас находится в стадии подъема.Безусловно, в России у нее больше возможностей, нежели за рубежом", – уверенамедиум.Карты Таро показали, что уБарановской очень много поклонников. "Но, несмотря на это, она на бессознательномуровне люто ненавидит мужчин, поэтому пока ей сложно вступать в какие-либоотношения, – неожиданно заявила Абравитова. – Но чуть позже Юлия встретит очень душевного ипонимающего человека", – заметила ясновидящая.Кстати, главным достоинством мужчины телеведущая считает егосамодостаточность и состоятельность, поэтому голодранца рядом с ней мы точно неувидим. "С другой стороны, ей будет очень сложно с сильным мужчиной. Юлия –женщина-контролер, поэтому ей нужен ведомый мужчина. Это качество для Барановскойне менее важно, чем ум и прочие таланты", – резюмировала Абравитова.