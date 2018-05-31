Супруга британского принца Гарри попала в список самых влиятельных представительниц слабого пола Соединенного Королевства. Теперь Елизавета II может отправляться на покой, для нее британцы нашли достойную замену.

Супруга британского принца Гарри попала в список самых влиятельныхпредставительниц слабого пола Соединенного Королевства. Теперь Елизавета II может отправляться на покой, для нее британцы нашли достойную замену.Сегодня, 31 мая, британский глянцевый журнал "Vogue"представил рейтинг 25 самых влиятельных женщин Туманного Альбиона. В этотсписок попали женщины – политики, предприниматели, деятели культуры и искусства.Отметим, что в список попала дочь участника группы The Beatles Пола Маккартни дизайнерСтелла Маккартни, автор серии книг о Гарри Потере Джоан Роулинг, жена актераДжорджа Клуни Амаль, а также новоиспеченная супруга королевского отпрыска МеганМаркл.По мнению "Vogue" 36-летняя Меган стала "одной из самыхузнаваемых женщин в мире". Обладая влиянием, которое выходит далеко зарамки ее изящного стиля. "Она помогает формированию нового, для XXI века,образа монархии", – говорится в издании.Отметим, что Маркл стала единственным членом монаршей семьи,который попал в этот гламурный топ-лист. Ни Кейт Миддлтон, ни королева Елизавета II в рейтинг не присутствуют.Кстати, в скором времени Мегани ее супруг Гарри отправятся в долгожданное свадебное путешествие в Канаду. Говорят,новоиспеченные супруги будут наслаждаться уединением в отеле Fairmont JasperPark Lodge в провинции Альберта на западе страны. Примечательно, чтоамериканские СМИ назвали это место самым скучным курортом в мире.Напомним, что венчание принца Гарри и Меган Маркл прошло 19мая в Виндзорском замке. Торжественная церемония состоялась в часовне СвятогоГеорга. Обвенчал Гарри и Меган архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Насвадьбе присутствовали около 600 гостей.