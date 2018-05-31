Супруга британского принца Гарри попала в список самых влиятельных
представительниц слабого пола Соединенного Королевства. Теперь Елизавета II может отправляться на покой, для нее британцы нашли достойную замену.
Супруга британского принца Гарри попала в список самых влиятельных
представительниц слабого пола Соединенного Королевства. Теперь Елизавета II может отправляться на покой, для нее британцы нашли достойную замену.
Сегодня, 31 мая, британский глянцевый журнал "Vogue"
представил рейтинг 25 самых влиятельных женщин Туманного Альбиона. В этот
список попали женщины – политики, предприниматели, деятели культуры и искусства.
Отметим, что в список попала дочь участника группы The Beatles Пола Маккартни дизайнер
Стелла Маккартни, автор серии книг о Гарри Потере Джоан Роулинг, жена актера
Джорджа Клуни Амаль, а также новоиспеченная супруга королевского отпрыска Меган
Маркл.
По мнению "Vogue" 36-летняя Меган стала "одной из самых
узнаваемых женщин в мире". Обладая влиянием, которое выходит далеко за
рамки ее изящного стиля. "Она помогает формированию нового, для XXI века,
образа монархии", – говорится в издании.
Отметим, что Маркл стала единственным членом монаршей семьи,
который попал в этот гламурный топ-лист. Ни Кейт Миддлтон, ни королева Елизавета II в рейтинг не присутствуют.
Кстати, в скором времени Меган
и ее супруг Гарри отправятся в долгожданное свадебное путешествие в Канаду. Говорят,
новоиспеченные супруги будут наслаждаться уединением в отеле Fairmont Jasper
Park Lodge в провинции Альберта на западе страны. Примечательно, что
американские СМИ назвали это место самым скучным курортом в мире.
Напомним, что венчание принца Гарри и Меган Маркл прошло 19
мая в Виндзорском замке. Торжественная церемония состоялась в часовне Святого
Георга. Обвенчал Гарри и Меган архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. На
свадьбе присутствовали около 600 гостей.