На ВДНХ открылся XX Международный фестиваль Интермузей. Опытом поделятся ведущие представители музейного сообщества из разных стран, а посетители познакомятся с лучшими выставочными проектами.

На ВДНХ открылся XX Международный фестиваль "Интермузей". Опытом поделятся ведущие представители музейного сообщества из разных стран, а посетители познакомятся с лучшими выставочными проектами.Это единственная площадка, где можно побывать в самых значительных и интересных музеях России одновременно. От стенда Третьяковской галереи за несколько секунд можно попасть в Эрмитаж. Петербуржцы привезли целую лабораторию по работе с ювелирными украшениями, а также мультимедийное оборудование, с помощь которого можно виртуально прогуляться по залам этого знаменитого музея.Всего здесь представлено около 400 участников. Впервые принимают участие музеи Сибири и Крайнего Севера. Еще приехали представители 24 стран Европы, Азии и Африки. Открывали международный фестиваль торжественно."Я приветствую всех гостей, наше музейное пространство перешагнуло границы Российской Федерации. Сегодня здесь экспонируется не только российские музеи, но и зарубежные", — сообщила Ольга Голодец, заместитель председателя правительства РФ."Мы хотим, чтобы "Интермузей" наполнялся новыми смыслами, чтобы он все больше и больше становился не просто самопрезентацией новых музейных проектов, но и площадкой по обмену интересным опытом, технологиями, навыками, кадрами", — рассказал министр культуры РФ Владимир Мединский.Планируется, что за время работы "Интермузея-2018" фестиваль посетят более 50 тысяч зрителей. Это единственная в мире площадка, которая впитала в себя все ведущие музеи страны."Аналогов такому фестивалю в мире не существует, это единственный в мире фестиваль музеев, где было подано 500 заявок на участие. 250 музеев по конкурсу получили право принимать участие, причем, получили это право бесплатно", — объясняет Михаил Брызгалов, заместитель председателя оргкомитета фестиваля "Интермузей-2018", генеральный директор Российского национального музея музыки.Международный музейный фестиваль проходит на ВДНХ. Экспозиция будет работать до 3 июня. Впереди 350 мероприятий, в том числе презентация концепции будущего музея имени оперного певца Дмитрия Хворостовского.Ключевая тема этого года — музеи и общество, и будут обсуждать, в том числе, как подогреть интерес зрителей к музеям. Только за прошлый год музеи страны посетило 125 миллионов человек.