Телеведущая Оксана Федорова порадовала поклонников провокационным снимком. Звезда похвасталась красивым телом.

Телеведущая Оксана Федорова порадовала поклонниковпровокационным снимком. Звезда похвасталась красивым телом.На своей официальной страничке в социальной сети InstagramОксана опубликовала красочное фото, на котором она позирует в мокрой белойрубашке. От влаги ткань одежды стала просвечиваться и кое-где прилипла ктелу, приоткрыв взору нижнее белье и прекрасные формы барышни.Поклонники были шокированы откровенностью Оксаны, ведь такиекадры встречаются в ее микроблоге крайне редко. Однако они поспешили похвалить телеведущую,во-первых, за смелость, а во-вторых, за изумительную фигуру."Какая вы женственная,эталон женской красоты!😊", "Красота домурашек!", "Просто Божественно красива!!!💎", "Фотозамечательное! Очень красиво и эстетично! Любуюсь!", "Ого романтика ,мнемою молодость напомнила это фото .Свидания под дождем", "ух-ты! сески какая!","Вы наша красавица,Оксана! Достояние России!" – не уставали восхищаться звездой поклонники.Добавим, что Оксана уже опубликовала этот снимок, правдаочень давно – в июне 2014 года. Тогда этот кадр вызвал настоящую бурю в интернет-СМИ,ведь скандальная фотосессия была сделана всего лишь через несколько месяцевпосле того, как у знаменитости родилась дочь Елизавета. Видимо, Федоровапонадеялась, что фанаты не вспомнят этот мокрый кадр, но попала в впросак, ведьсамые преданные поклонники дотошно следят за соцсетями телеведущей.Кстати, недавно звезда поделилась с подписчиками секретомсвоей изумительной фигуры. В соцсетях она рассказала, каких принциповпридерживается в питании. "Пять дней в неделю я не нарушаю режим питания (заредким исключением), а на выходных могу позволить себе что-то вкуснее обычнойбудничной еды. Мой главный принцип питания – умеренность", – написала Оксана вСети.