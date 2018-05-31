Телеведущая Оксана Федорова порадовала поклонников
провокационным снимком. Звезда похвасталась красивым телом.
Телеведущая Оксана Федорова порадовала поклонников
провокационным снимком. Звезда похвасталась красивым телом.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram
Оксана опубликовала красочное фото, на котором она позирует в мокрой белой
рубашке. От влаги ткань одежды стала просвечиваться и кое-где прилипла к
телу, приоткрыв взору нижнее белье и прекрасные формы барышни.
Поклонники были шокированы откровенностью Оксаны, ведь такие
кадры встречаются в ее микроблоге крайне редко. Однако они поспешили похвалить телеведущую,
во-первых, за смелость, а во-вторых, за изумительную фигуру.
"Какая вы женственная,
эталон женской красоты!😊", "Красота до
мурашек!", "Просто Божественно красива!!!💎", "Фото
замечательное! Очень красиво и эстетично! Любуюсь!", "Ого романтика ,мне
мою молодость напомнила это фото .Свидания под дождем", "ух-ты! сески какая!",
"Вы наша красавица,Оксана! Достояние России!" – не уставали восхищаться звездой поклонники.
Добавим, что Оксана уже опубликовала этот снимок, правда
очень давно – в июне 2014 года. Тогда этот кадр вызвал настоящую бурю в интернет-СМИ,
ведь скандальная фотосессия была сделана всего лишь через несколько месяцев
после того, как у знаменитости родилась дочь Елизавета. Видимо, Федорова
понадеялась, что фанаты не вспомнят этот мокрый кадр, но попала в впросак, ведь
самые преданные поклонники дотошно следят за соцсетями телеведущей.
Кстати, недавно звезда поделилась с подписчиками секретом
своей изумительной фигуры. В соцсетях она рассказала, каких принципов
придерживается в питании. "Пять дней в неделю я не нарушаю режим питания (за
редким исключением), а на выходных могу позволить себе что-то вкуснее обычной
будничной еды. Мой главный принцип питания – умеренность", – написала Оксана в
Сети.