Зоологи выяснили, каким образом паразиты влияют на лётные способности диких морских птиц. Причём наличие в организме неприятных гостей, как оказалось, отражается на жизни не только взрослых особей, но и их птенцов.

Команда учёных из Ливерпульского университета и Центра экологии и гидрологии Великобритании доказала, что паразиты влияют на лётные способности морских птиц, и это отражается на жизни не только взрослых особей, но и их птенцов.С 2014 по 2017 год в рамках долгосрочного исследования популяций диких морских птиц специалисты изучали хохлатых бакланов в Национальном заповеднике на острове Мей у восточных берегов Шотландии.Эксперты осматривали внутренние органы птиц при помощи эндоскопов: в желудках пернатых зоологи искали паразитических червей. А при помощи миниатюрных электронных меток они отслеживали передвижения бакланов, а также энергетические затраты.Учёные вычислили общее количество энергии, которое тратят птицы каждый день, и отдельно подсчитали, сколько энергии в среднем пернатые расходуют во время полёта, погружений в воду и в периоды отдыха.Оказалось, что "суточная норма" энергетических расходов не зависит от количества паразитов в организме птицы. Однако для самок присутствие паразитических червей (в частности, аскарид) сказывалось не самым лучшим образом. Птицам с более высоким уровнем паразитирующих организмов приходилось затрачивать во время полёта куда больше энергии (поскольку часть энергетических запасов съедалась неприятными гостями в желудке).Из-за этого самки хохлатых бакланов вынуждены отказаться от долгих полётов, рассказывают авторы. Согласно их наблюдениям, птицы с высоким уровнем паразитов сокращают время, проведённое в воздухе, в среднем на 44%, чтобы к расходовать энергию более экономно."Это первое исследование, в котором изучалось такого рода воздействие паразитов на отдельных птиц", — отмечает ведущий автор работы Оливия Хикс (Olivia Hicks).По её словам, самое страшное, что паразиты наносят вред не только самим птицам, но и их потомству. Большинство самок во время полётов ловят рыбу в море, чтобы прокормить себя и птенцов. Сокращая время охоты, они тем самым невольно уменьшают количество пойманной добычи. В результате многие детёныши попросту умирают от голода, из-за чего популяции отдельных видов диких птиц снижается.Соавтор исследования эколог Сара Бёрт (Sarah Burthe) добавляет, что специалисты и ранее отмечали влияние паразитов на способность птиц "поднять на ноги" своё потомство. Однако это первое исследование, в котором учёным удалось соотнести конкретные данные – количество паразитов и поведенческие изменения животных в дикой природе.Вполне вероятно, что подобный механизм можно наблюдать не только у хохлатых бакланов, поэтому теперь у орнитологов и экологов, заботящихся о сохранении популяций диких птиц, появится новое направление для исследований.Научная статья по итогам этой работы была опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B.Напомним, ранее выяснилось, что некоторые птицы прибегают к хитрым способам защиты от паразитов. Например, используют сигаретные окурки в качестве химического оружия против клещей.Впрочем, паразиты встречаются и среди самих птиц, причём действуют они как настоящие мафиози.