Москвичам больше не придется собирать деньги на шлагбаум, чтобы оградить свой двор от автомобилистов-чужаков. Все расходы берут на себя власти города. По словам специалистов, сумма субсидии вполне достаточная, чтобы установить шлагбаум под ключ. Еще одно новшество упрощает организационные вопросы.

Москвичам больше не придется собирать деньги на шлагбаум, чтобы оградить свой двор от автомобилистов-чужаков. Все расходы берут на себя власти города. По словам специалистов, сумма субсидии вполне достаточная, чтобы установить шлагбаум "под ключ". Еще одно новшество упрощает организационные вопросы.Свободное парковочное место во дворах у станции "Новокосино" найти крайне сложно. Водителям приходится в поисках наворачивать не один круг или останавливаться в самых неожиданных местах. К примеру, кто-то смог уместить машину ювелирно между столбиками и заборами. Ставят на тротуарах и в зоне спецтехники. Причем машин местных жителей здесь едва ли больше половины. Остальные из Подмосковья.- С дачи приезжали и часа по два-три не могли найти, где припарковаться.Выход довольно очевиден, хотя и не все жильцы могут его правильно озвучить.- Нужно, наверное, шлагбаум установить возле этих улиц.С такой же мыслью в последние месяцы живут и в доме на улице Аргуновской. Стоило съемочной группе приехать во двор, как мы застали ДТП. Владимир Кубраченко врезался в пролетавшее через двор такси."Я вроде посмотрел, никого нет слева, выезжаю, а она хоп быстренько. Собирались на дачу, сегодня день рождения моей мамы, собирались семьей ехать туда и, к сожалению, остались без дня рождения", — говорит Владимир Кубраченко.А по будням двор и вовсе превращается в бесконечный ручеек из машин, чьи водители не хотят ни вставать на платную парковку по соседству, ни пережидать пробки.Похожая история и на улице Академика Королева. Там люди устали от машин, которые ставят сотрудники офисов неподалеку. И собранием сразу двух домов решили установить шлагбаум. Сбор документов занял около месяца.- Чужие просто устроили у нас здесь бесплатную стоянку, парковку. Поэтому на этой неделе мы уже получим результат и займемся установкой.Поставить шлагбаум москвичам теперь станет еще проще. Городские власти выделят субсидии на все районы столицы. Раньше получить деньги могли только жители тех домов, которые входили в зону платной парковки. Размер субсидии увеличили в два раза — с 50 до 100 тысяч рублей."100 тысяч рублей это достаточно серьезная сумма, которая практически полностью покрывает все затраты, связанные с установкой шлагбаума, потому что речь идет не просто о покупке и установке, но еще и о необходимости его содержания, обеспечения линии связи с диспетчерской", — рассказал Андрей Иванов, пресс-секретарь префектуры Северо-Восточного административного округа Москвы.Деньги жителям теперь не придется заранее собирать всем домом, средства на шлагбаум выплатят авансом. Не потребуется и общее собрание, проголосовать можно будет через систему "Электронный дом", а потом предоставить все документы в окружную дирекцию ЖКХ.