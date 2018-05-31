Телеведущая Арина Шарапова показала поклонникам взрослого наследника. Фанаты отметили, что мужчина вырос копией знаменитой матери.

Телеведущая Арина Шарапова показала поклонникам взрослого наследника. Фанаты отметили, что мужчина вырос копией знаменитой матери.В своем Instagram Арина поделилась снимком, на которомзапечатлена в питейном заведении в обнимку с импозантным молодым мужчиной. Светящаясяот счастья женщина прильнула к груди высокого брюнета, а он, тем временем, что-то ей говорит. Под фото звезда кратконаписала "Сыночек" и добавила множество смайликов в виде сердечек.Пользователи Сети были очень удивлены снимку, ведь Шараповаредко балует любопытных фанатов снимками членов своей семьи. Некоторые даже незнали, что у телезвезды есть дети."Ого, сыночек !!! 😤😲🤗💪👏👏👏(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вотне написали бы что сыночек,подумала что муж,уж очень хорошо выглядите🌷🌷🌷", "Какже он похож на Вас....", "Сынище", "Ого...какой большой)))", "На Расторгуева похож", – восхищались почитатели.Телеведущая частовыкладывает в Сеть интересные фото с бекстейджа съемок или светскихмероприятий. Обычно ее посты жизнерадостны, просты и лишены наигранности – в соцсетяхШараповой редко можно встретить снимок ретушированный фотошопом, поэтомупоклонники любят следить за страничкой Арины.Добавим, что Шарапова замужем уже в четвертый раз. В первомбраке у Арины родился единственный сын Данила. Мужчине сейчас 36 лет,он также, как и знаменитая родительница связал свою жизнь с экраном –занимается медиаменеджментом и телепродюсированием. У Арины Шараповой двоевнуков Никита и Степан, сообщает .