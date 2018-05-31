Телеведущая Арина Шарапова показала поклонникам взрослого наследника. Фанаты отметили, что мужчина вырос копией знаменитой матери.
Телеведущая Арина Шарапова показала поклонникам взрослого наследника. Фанаты отметили, что мужчина вырос копией знаменитой матери.
В своем Instagram Арина поделилась снимком, на котором
запечатлена в питейном заведении в обнимку с импозантным молодым мужчиной. Светящаяся
от счастья женщина прильнула к груди высокого брюнета, а он, тем временем, что-то ей говорит. Под фото звезда кратко
написала "Сыночек" и добавила множество смайликов в виде сердечек.
Пользователи Сети были очень удивлены снимку, ведь Шарапова
редко балует любопытных фанатов снимками членов своей семьи. Некоторые даже не
знали, что у телезвезды есть дети.
"Ого, сыночек !!! 😤😲🤗💪👏👏👏
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вот
не написали бы что сыночек,подумала что муж,уж очень хорошо выглядите🌷🌷🌷", "Как
же он похож на Вас....", "Сынище", "Ого...какой большой)))", "На Расторгуева похож", – восхищались почитатели.
Телеведущая часто
выкладывает в Сеть интересные фото с бекстейджа съемок или светских
мероприятий. Обычно ее посты жизнерадостны, просты и лишены наигранности – в соцсетях
Шараповой редко можно встретить снимок ретушированный фотошопом, поэтому
поклонники любят следить за страничкой Арины.
Добавим, что Шарапова замужем уже в четвертый раз. В первом
браке у Арины родился единственный сын Данила. Мужчине сейчас 36 лет,
он также, как и знаменитая родительница связал свою жизнь с экраном –
занимается медиаменеджментом и телепродюсированием. У Арины Шараповой двое
внуков Никита и Степан, сообщает .