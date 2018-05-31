Мужчина, используя поддельный паспорт, пытался завладеть денежными средствами в сумме свыше 8 млн рублей, которые находились на чужом счете...

«Оперативники уголовного розыска УВД по ЦАО задержали подозреваемого в мошенническом хищении денежных средств с использованием поддельного паспорта», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию поступило заявление от представителя одного из столичных банков. Мужчина сообщил, что неизвестный обратился в один из филиалов учреждения на улице 1-я Тверская-Ямская и пытался завладеть денежными средствами в сумме свыше 8 млн рублей, которые находились на чужом счете. Владелец счета, увидев на сайте в личном кабинете, что без его ведома производятся финансовые операции, позвонил в банк.В ходе оперативно-розыскных мероприятий на улице Большая Семеновская оперуполномоченные задержали подозреваемого. Им оказался 48-летний приезжий. Установлено, что мужчина использовал поддельный паспорт на имя клиента банка с вклеенной собственной фотографией. В отделении он перевел со вклада потерпевшего на его счет 8 млн рублей. Затем с этого счета злоумышленник перевел на свой личный счет 1,6 млн рублей. Деньги он успел частично потратить.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61