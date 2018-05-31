Следователи на Ставрополье ищут мужчину, который во время ссоры начал стрелять по членам своей семьи, в результате чего погибла его теща, а жена и ее брат были госпитализированы.

Следователи на Ставрополье ищут мужчину, который во время ссоры начал стрелять по членам своей семьи, в результате чего погибла его теща, а жена и ее брат были госпитализированы.Как передает РИА Новости, об этом рассказали в следственном управлении СКР по Ставропольскому краю, подчеркнув, что расстрел произошел в селе Левокумское ночью 27 мая.По данным правоохранителей, 36-летний Ахмад Даудов поссорился со своей женой, после чего взял ружье и стал стрелять в супругу, ее мать и ее брата, после чего скрылся с места преступления.Пострадавшие были доставлены в больницу, где днем 27 мая 53-летняя теща подозреваемого скончалась от полученного огнестрельного ранения.Даудов, против которого возбуждено уголовное дело по статьям "убийство", "незаконный оборот оружия", "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам", объявлен в федеральный розыск.Следственный комитет России по региону просит всех, кто знает о его местонахождении, сообщить об этом в Нефтекумский межрайонный следственный отдел.