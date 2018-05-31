В то время как многие комментаторы на Украине называют спецоперацию СБУ по убийству журналиста Аркадия Бабченко успешной, звучит мнение и о том, что в СБУ не учли реакцию мирового сообщества. Так что теперь Украине нужны железные доказательства причастности России к покушению на Бабченко.

В украинских СМИ бурно обсуждают спецоперацию СБУ по "убийству" журналиста Аркадия Бабченко. В то время как многие комментаторы на Украине называют ее "успешной" и даже "блестящей", звучат и голоса сомневающихся в том, что это так на самом деле.И особенно громко они зазвучали после того, как Запад неоднозначно воспринял эту "успешную", по мнению украинской стороны, постановочную спецоперацию СБУ.В частности, глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс в эфире канала TV5Monde заявил, что Украине придется объяснять инсценировку убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.По словам главы МИД Бельгии, нельзя бороться с фейковыми новостями с помощью других фейковых новостей.Осудили распространение украинскими силовиками ложной информации о смерти журналиста в ОБСЕ, глава МИД Литвы Линас Линкявичюс сказал, что не понимает инсценировки убийства Бабченко, а правозащитная организация "Репортеры без границ" назвала ее жалким трюком.Хлестко прошлись по этой ситуации и западные СМИ. В частности, британская The Guardian недоумевает: что дала властям Украины имитация смерти Бабченко? Ведь если по его следу действительно идут убийцы, то что помешает им совершить преступление в другой день?Глава МВД Арсен Аваков на брифинге для журналистов выразил недоумение такой реакцией международных организаций, сообщает "Интерфакс"."Вы что, хотели, чтобы Бабченко был убит?" – спросил Аваков. Впрочем, пока сколько-нибудь серьезных доказательств того, что на журналиста действительно готовилось покушение, Украина не предоставила и, возможно, не предоставит, довольствуясь голословными и уже традиционными обвинениями России.Глава МВД Украины, впрочем, видимо считает их достаточными для мировой общественности, чтобы оправдать такую "игру со смертью".На брифинге Арсен Аваков добавил, что если бы была возможность делать такие операции по всем остальным резонансным случаям, то правоохранители "делали бы это каждый день".В отличие от Авакова, после реакции Запада, который не спешит рукоплескать Украине за эту постановку, глава МИД Украины Павел Климкин старается оправдаться в глазах западных коллег, заявляя, что он об этой спецоперации СБУ не знал."Я очень рад, что Аркадий жив", — написал он в своем "Фейсбуке". И тут же добавил: "Как видите, мой тезис, что Россия будет дестабилизировать ситуацию у нас, в том числе таким образом, более чем оправдан".При этом к чему конкретно относится последняя фраза о "дестабилизирующей роли" России, из контекста сообщения Климкина не слишком понятно.Есть "червяк сомнения" в том, как был разыгран этот спектакль, даже в рядах СБУ. Так, сайт телеканала "112 Украина" публикует мнение генерал-майора Службы безопасности Украины (бывшего зампредседателя СБУ) Виктора Ягуна.Офицер СБУ назвал ошибкой то, что не была просчитана реакция международного сообщества."Возможно, для того, чтобы довести операцию до конца, не надо было поднимать такую пиар-компанию. Возможно, не надо было громких заявлений, надо было тише сделать. То есть есть моменты, которые вводят в ступор наших международных наблюдателей", — признает генерал-майор СБУ.Характеризуя в целом спецоперацию с Бабченко как "хорошую", Ягун предупреждает: если в суде не будет железобетонных доказательств, это будет провал"."Заявление бывшего чиновника Пентагона очень четко говорит, что "посмотрим на дальнейшие действия", потому что все ждут не столько того, что было озвучено вчера (30 мая) на пресс-конференции, сколько того, что мы услышим в суде. Аргументы должны быть железобетонными и убедительными. Потому что если этого не будет, это будет просто провал", — отмечает офицер СБУ.Между тем, с доказательствами пока у украинской спецслужбы дело обстоит не очень хорошо.Так, например, украинское издание Strana.ua со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что в деле об "убийстве" журналиста Аркадия Бабченко, которое впоследствии оказалось спецоперацией СБУ, нет никаких четких доказательств, что к этому причастны российские спецслужбы.Ранее глава СБУ Василий Грицак сообщил о задержании некоего "гражданина Украины Г." По версии следствия, именно он нанял киллера для убийства журналиста по заказу российских спецслужб, напоминает РИА Новости.При этом собеседник украинского издания поясняет, что "гражданин Г." — предприниматель, который работает в сфере поставок оружия для армии.По словам самого подозреваемого, некоторое время назад к нему обратились сотрудники правоохранительных органов и предложили участвовать в контрразведывательной операции."Как человек, который много помогает АТО, в том числе, и в плане поставок оружия, (он) согласился помочь своей стране", — пишет издание со ссылкой на источник.Однако вскоре человек, приходивший к бизнесмену с этим предложением, исчез, а в СБУ стали говорить, что он работал на российские спецслужбы. При этом "каких-либо доказательств этого четких в материале дела нет", отмечает собеседник украинского портала.Он также поясняет, что "заказчик там фигурирует как "неустановленное лицо", сотрудничающее со спецслужбами РФ" и называет все это "чистой воды провокацией".Тем временем адвокат "гражданина Г." Евгений Солодко уже заявляет о попытках давления на его подзащитного. На своей странице в "Фейсбуке" он написал, что сейчас адвокаты работают с "организатором убийства" Аркадия Бабченко."Первое впечатление — провокация, организованная весьма неэстетично. Попытка "закошмарить" подзащитного сразу не удалась, а дальше будем разбираться", — пишет Солодко.Кроме того, "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишут, что СБУ и прокуратура предлагали подозреваемому "организатору убийства" Бабченко сделку со следствием, но он отказался.Как поясняется, ему предлагали дать показания на одного человека, фамилию которого обещали назвать позже.Вечером 29 мая МВД Украины сообщило о том, что журналист, гражданин России Аркадий Бабченко был застрелен на пороге его квартиры в Киеве. Был опубликован фоторобот подозреваемого. Коллеги-журналисты и политики во многих странах мира выражали соболезнования и возмущались совершенным "преступлением".Однако через сутки Бабченко – к счастью, живой и невредимый – появился на пресс-конференции в Киеве. Тогда же выяснилось, что это была постановка СБУ с целью предотвратить реальное убийство журналиста, которое якобы заказал гражданин Украины, "завербованный российскими спецслужбами".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту историю, назвал ее "по меньшей мере, странной". "Слава Богу, что человек жив", —сказал Песков, но усомнился в том, что в этой истории цель оправдывает средства.Тому, как СБУ использует технологии Копперфильда, 31 мая была посвящена программа "60 минут" на телеканале "Россия 1".