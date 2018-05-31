Злоумышленники проникли в гараж, который предприниматель использовал как склад, и похитили его товар. Из помещения пропала одежда на общую сумму 1,8 млн рублей...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Люблино на Краснодарской улице задержали двоих приезжих из ближнего зарубежья, подозреваемых в краже», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В территориальный отдел полиции обратился индивидуальный предприниматель. Мужчина рассказал, что неизвестные проникли в гараж, расположенный на Краснодарской улице, который он использует как склад и похитили товар. Из помещения пропали рубашки, футболки, толстовки на общую сумму 1,8 млн рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий на Краснодарской улице сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались 28 и 33-летние приезжие из ближнего зарубежья. Установлено, что вечером злоумышленники проехали на территорию ГСК на своем автомобиле, срезали замок с гаража и похитили находящиеся в нем предметы одежды. Похищенное частично изъято.По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18