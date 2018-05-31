После провала на музыкальном конкурсе Евровидение соцсети певицы Юлии Самойловой атакуют хейтеры. Но если ранее злопыхатели распекали только саму исполнительницу, то теперь под удар попали и родственники девушки.

После провала на музыкальном конкурсе "Евровидение" соцсети певицыЮлии Самойловой атакуют хейтеры. Но если ранее злопыхатели распекали только саму исполнительницу, то теперь под удар попали и родственники девушки.Самойлова разместила в Instagram небольшое видео, вкотором она поет песню Земфиры "Тихо спит моя любовь". Подписчики вкомментариях тут же разделились на два лагеря. Кто-то защищал Юлию и подбадривал,а кто-то с пеной у рта клял ее самыми последними словами.Сама Юлия несколько раз говорила в интервью, что не боится жесткойкритики и даже старается относится к ней философски. Самойлова смирилась, что неудачуна европейском состязании певцов ей забудут еще не скоро, поэтому смотрит на истерики злопыхателей свысока.Видимо расстроившись, что язвительные нападки на еевнешность и вокальные данные больше не ранят исполнительницу, хейтеры решили надавитьна другие болезненные точки звезды. Они прошлись не только по Самойловой, но и поее близким и любимым людям. Особенно досталось мужу и сестре певицы – мужчинуупрекнули в нежелании работать, а девушку в мошенничестве. Кто-то из недоброжелателей отметил, что положительные отзывы на странице Юлии проплачены, и возможно в этом замешены родственники Юлии."Положительные комменты выгодно накручиватьтолько Самойловой и ее многочисленной семье т к по ее же (Самойловой. – Прим.ред.)словам ке вся деятельность это их семейный бизнес. Леша нигде не работает( гдеон может работать без образования) – он директор. Лешина сестра тоже в бизнесе.А где еще родители . А вот отрицательные не вижу никакого смысла их кому тонакручивать. Люди ненавидят когда их дурят и держат за идиотов. И еще так нагло(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – сядом пишет пользователь Сети."Вы читали про сеструСамойловой как она людей обманывает покупая китайскую одежду в Алеэкспрессевыдавая ее за оригинал и продает в 10 раз дороже. Наверное это у них в генах.Одна на шмотках людей обманывает вторая рот открывая под фонограму изображаетталант", – вторит злопыхательнице еще один недруг Юлии.