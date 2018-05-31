После провала на музыкальном конкурсе Евровидение соцсети певицы
Юлии Самойловой атакуют хейтеры. Но если ранее злопыхатели распекали только саму исполнительницу, то теперь под удар попали и родственники девушки.
После провала на музыкальном конкурсе "Евровидение" соцсети певицы
Юлии Самойловой атакуют хейтеры. Но если ранее злопыхатели распекали только саму исполнительницу, то теперь под удар попали и родственники девушки.
Самойлова разместила в Instagram небольшое видео, в
котором она поет песню Земфиры "Тихо спит моя любовь". Подписчики в
комментариях тут же разделились на два лагеря. Кто-то защищал Юлию и подбадривал,
а кто-то с пеной у рта клял ее самыми последними словами.
Сама Юлия несколько раз говорила в интервью, что не боится жесткой
критики и даже старается относится к ней философски. Самойлова смирилась, что неудачу
на европейском состязании певцов ей забудут еще не скоро, поэтому смотрит на истерики злопыхателей свысока.
Видимо расстроившись, что язвительные нападки на ее
внешность и вокальные данные больше не ранят исполнительницу, хейтеры решили надавить
на другие болезненные точки звезды. Они прошлись не только по Самойловой, но и по
ее близким и любимым людям. Особенно досталось мужу и сестре певицы – мужчину
упрекнули в нежелании работать, а девушку в мошенничестве. Кто-то из недоброжелателей отметил, что положительные отзывы на странице Юлии проплачены, и возможно в этом замешены родственники Юлии.
"Положительные комменты выгодно накручивать
только Самойловой и ее многочисленной семье т к по ее же (Самойловой. – Прим.ред.)
словам ке вся деятельность это их семейный бизнес. Леша нигде не работает( где
он может работать без образования) – он директор. Лешина сестра тоже в бизнесе.
А где еще родители . А вот отрицательные не вижу никакого смысла их кому то
накручивать. Люди ненавидят когда их дурят и держат за идиотов. И еще так нагло
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – с
ядом пишет пользователь Сети.
"Вы читали про сестру
Самойловой как она людей обманывает покупая китайскую одежду в Алеэкспрессе
выдавая ее за оригинал и продает в 10 раз дороже. Наверное это у них в генах.
Одна на шмотках людей обманывает вторая рот открывая под фонограму изображает
талант", – вторит злопыхательнице еще один недруг Юлии.