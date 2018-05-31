Раковые клетки можно убить небольшими дозами яда. Неожиданный способ лечения лейкоза открыли американские ученые.

Раковые клетки можно убить небольшими дозами яда. Неожиданныйспособ лечения лейкоза открыли американские ученые.Издавна известный яд – мышьяк – оказывается, можноиспользовать для лечения промиелоцитарного лейкоза. Точнее, речь идет отриоксиде мышьяка. Как выяснили специалисты из Северо-Западного университета вСША, небольшая доза этого вещества способна уничтожать раковые клетки.Исследователи утверждают, что нашли способ доставлять ядстрого по назначению. Они создали частицысферической формы с соединением мышьяка, так называемые "нанобины". Экспериментыпоказали, что при попадании в кровотокони достигают клеток опухоли – и уже там накапливаются и высвобождают яд. Тот,в свою очередь, уничтожает злокачественные клетки – и при этом не вредитздоровым."Опухоли начинают собирать нанобины, накапливая их.Раковые клетки находятся в более кислой среде, в отличие от здоровых. Этакислота помогает растворять частицы мышьяка внутри нанобинов, высвобождаяактивное вещество", – приводит пояснение авторов исследования портал MedicalXpress.Ученые уверены, что их находку можно использовать и длялечения других форм онкологии. В частности, нанобины с мышьяком так же эффективноубивают клетки рака молочной железы, яичников и легких. Это показалиэксперименты на животных.Как писали Dni.ru, ученые проводят испытания новой вакцины, которая может повысить выживаемость пациентов с раком мозга на семь лет. Предварительные клинические исследования уже показали очень впечатляющие результаты.Эксперты убеждены, что новая вакцина сможет продлить жизнь пациентов с раком мозга на семь лет. Специалисты испытали инъекцию на более чем 300 пациентах, у которых диагностировали агрессивную форму рака мозга – глиобластому.