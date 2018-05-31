Раковые клетки можно убить небольшими дозами яда. Неожиданный
способ лечения лейкоза открыли американские ученые.
Раковые клетки можно убить небольшими дозами яда. Неожиданный
способ лечения лейкоза открыли американские ученые.
Издавна известный яд – мышьяк – оказывается, можно
использовать для лечения промиелоцитарного лейкоза. Точнее, речь идет о
триоксиде мышьяка. Как выяснили специалисты из Северо-Западного университета в
США, небольшая доза этого вещества способна уничтожать раковые клетки.
Исследователи утверждают, что нашли способ доставлять яд
строго по назначению. Они создали частицы
сферической формы с соединением мышьяка, так называемые "нанобины". Эксперименты
показали, что при попадании в кровоток
они достигают клеток опухоли – и уже там накапливаются и высвобождают яд. Тот,
в свою очередь, уничтожает злокачественные клетки – и при этом не вредит
здоровым.
"Опухоли начинают собирать нанобины, накапливая их.
Раковые клетки находятся в более кислой среде, в отличие от здоровых. Эта
кислота помогает растворять частицы мышьяка внутри нанобинов, высвобождая
активное вещество", – приводит пояснение авторов исследования портал MedicalXpress.
Ученые уверены, что их находку можно использовать и для
лечения других форм онкологии. В частности, нанобины с мышьяком так же эффективно
убивают клетки рака молочной железы, яичников и легких. Это показали
эксперименты на животных.
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