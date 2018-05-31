Сенатор Людмила Нарусова заявила, что обратится в соответствующие российские ведомства с предложением совершить обмен украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в РФ за подготовку терактов, на содержащегося на Украине под стражей главу портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Сенатор Людмила Нарусова заявила, что обратится в соответствующие российские ведомства с предложением совершить обмен украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в РФ за подготовку терактов, на содержащегося на Украине под стражей главу портала РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского.Как сообщает РИА Новости, об этом представитель верхней палаты российского парламента сообщила после беседы по видеосвязи с Сенцовым.По ее мнению, либо надо ставить вопрос о применении формулы "всех на всех", которая действует при обмене пленными в Донбассе.Нарусова подчеркнула, что собирается также добиваться ускоренной процедуры рассмотрения дела Сенцова в Европейском суде по правам человека и это нужно делать, по ее словам оперативно, учитывая состояние здоровья Сенцова, который продолжает голодовку протеста.Сенатор отметила, что режиссер, который содержится в колонии "Белый медведь", не жалуется на условия содержания и не планирует прекращать голодовку, которая продолжается уже больше двух недель. "Внешний вид у него изможденный, но глаза горят", — рассказала Нарусова.О намерении сенатора пообщаться по видеосвязи с украинским режиссером сообщила на пресс-конференции дочь Нарусовой Ксения Собчак, которая пришла на мероприятие в черной футболке с белой надписью "Свободу Сенцову!"Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков проинформировал общественность, что вопрос об обмене Кирилла Вышинского никто не ставил, что касается Сенцова, то тот осужден и отбывает наказание по серьезному обвинению.Представитель Кремля подчеркнул, что ситуация с Вышинским, которого обвиняют в государственной измене за его профессиональную журналистскую деятельность — совсем другая ситуация.Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Одновременно с ним к 10 годам заключения был осужден его сообщник Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет лишения свободы.15 мая 2018 года руководитель портала РИА "Новости Украина" Кирилл Вышинский был задержан в Киеве сотрудниками Службы безопасности Украине. 17 мая суд в Херсоне арестовал его на два месяца по обвинению в государственной измене без возможности внесения за журналиста залога.