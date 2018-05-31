Сенатор Людмила Нарусова заявила, что обратится в соответствующие российские ведомства с предложением совершить обмен украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в РФ за подготовку терактов, на содержащегося на Украине под стражей главу портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Сенатор Людмила Нарусова заявила, что обратится в соответствующие российские ведомства с предложением совершить обмен украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в РФ за подготовку терактов, на содержащегося на Украине под стражей главу портала РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского.
Как сообщает РИА Новости, об этом представитель верхней палаты российского парламента сообщила после беседы по видеосвязи с Сенцовым.
По ее мнению, либо надо ставить вопрос о применении формулы "всех на всех", которая действует при обмене пленными в Донбассе.
Нарусова подчеркнула, что собирается также добиваться ускоренной процедуры рассмотрения дела Сенцова в Европейском суде по правам человека и это нужно делать, по ее словам оперативно, учитывая состояние здоровья Сенцова, который продолжает голодовку протеста.
Сенатор отметила, что режиссер, который содержится в колонии "Белый медведь", не жалуется на условия содержания и не планирует прекращать голодовку, которая продолжается уже больше двух недель. "Внешний вид у него изможденный, но глаза горят", — рассказала Нарусова.
О намерении сенатора пообщаться по видеосвязи с украинским режиссером сообщила на пресс-конференции дочь Нарусовой Ксения Собчак, которая пришла на мероприятие в черной футболке с белой надписью "Свободу Сенцову!"
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков проинформировал общественность, что вопрос об обмене Кирилла Вышинского никто не ставил, что касается Сенцова, то тот осужден и отбывает наказание по серьезному обвинению.
Представитель Кремля подчеркнул, что ситуация с Вышинским, которого обвиняют в государственной измене за его профессиональную журналистскую деятельность — совсем другая ситуация.
Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Одновременно с ним к 10 годам заключения был осужден его сообщник Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет лишения свободы.
15 мая 2018 года руководитель портала РИА "Новости Украина" Кирилл Вышинский был задержан в Киеве сотрудниками Службы безопасности Украине. 17 мая суд в Херсоне арестовал его на два месяца по обвинению в государственной измене без возможности внесения за журналиста залога.