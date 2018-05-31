Родственники Майкла Джексона подали в суд на канал ABC и студию Disney из-за незаконного использования песен покойного короля поп-музыки в документальном фильме Последние дни, который транслировался по американскому ТВ 24 мая. Наследники артиста утверждают, что телевизионщики их обокрали.

Родственники Майкла Джексона подали в суд на канал ABC и студию Disney из-за незаконного использования песен покойного короля поп-музыки в документальном фильме "Последние дни", который транслировался по американскому ТВ 24 мая. Наследники артиста утверждают, что телевизионщики их обокрали, сообщает Fox.Родственники Джексона считают, что авторы картины незаконно использовали в ней песни "Black or White", "Thriller", "Billie Jean"."Подобно Disney мы живем засчет прав на интеллектуальную собственность. По какой-то причине компания решила взять ее у нас бесплатно. Это самое ценное, чем мы располагаем", — отметили наследники знаменитого музыканта.Они насчитали в "Последних днях" 30 нарушений авторских прав.Компания Disney пока не сделала ответного заявления.Майкл Джексон скончался на 51 году жизни 25 июня 2009 года от передозировки снотворного, которая произошла из-за ошибки лечащего врача артиста.