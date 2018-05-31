Глава корпорации Роснано Анатолий Чубайс замахнулся на пенсионные накопления, которых и так не хватает. Он предложил использовать их для инвестиций в наноиндустрию.

Глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс замахнулсяна пенсионные накопления, которых и так не хватает. Он предложил использоватьих для инвестиций в наноиндустрию.Чубайс пообщался с журналистами в кулуарах форума StartupVillage и рассказал им о своей идее. Глава "Роснано" с надеждойзаявил, что рассчитывает продолжить обсуждение вопроса об использованиипенсионных средств для инвестиций в наноиндустрию с обновленным правительством иЦентробанком."Роснано" по-прежнему считает, что средствапенсионной системы должны быть, в том числе, инвестиционным потенциалом дляразвития страны", – сказал Чубайс.Еще в прошлом году он неоднократно говорил о необходимостиразрешить негосударственным пенсионным фондам инвестировать небольшую долюсредств в венчурные фонды для развития наноиндустрии в России, напоминает РИАНовости.Между тем денег в пенсионной системе и так не хватает. Вдекабре 2017 года на государственном уровне было принято решение о заморозкенакопительной части пенсии как минимум до 2020 года. Мораторий на формированиепенсионных накоплений действует уже четыре года.Сейчас власти обсуждают возможный переход на совершенноновую систему пенсионных накоплений. Речь идет об индивидуальном пенсионном капитале.Гражданам предложат самим копить себе на старость. Предполагается, что новаясистема начнет работать с 2019 года. Если этого не случится, то к 2022 годудефицит Пенсионного фонда приведет к тому, что выходящим на пенсию россиянампросто нечего будет платить.Есть и еще одно решение проблемы – повысить пенсионныйвозраст. И эта идея также обсуждается уже на самом высоком уровне. Ее проводникомвыступает экс-министр финансов, а сейчас глава Счетной палаты Алексей Кудрин.Недавноон в очередной раз озвучил идеи возглавляемого им Центра стратегическихразработок относительно пенсионного возраста, а именно его постепенноеувеличение по такой схеме: до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Дляженщин изменение возраста – по полгода в год, для мужчин – по трети года в год.