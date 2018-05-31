В США игру в бейсбол прервал залетевший на стадион гусь. Птицу не могли поймать до тех пор, пока она не влетела в табло со счетом и рухнула на трибуну.

В США игру в бейсбол прервал залетевший на стадион гусь. Птицу не могли поймать до тех пор, пока она не влетела в табло со счетом и рухнула на трибуну.Курьезный случай произошел в городе Детройт во время матча между командами "Лос-Анджелес Энджелс" и "Детройт Тайгерс". Сначала птица несколько раз облетела поле по кругу, доставляя массу неудобств спортсменам. Когда нежеланного гостя попытались прогнать, гусь от испуга врезался в табло и упал на трибуны, передает SBNation. Птицу аккуратно подобрали и выпустили сотрудники стадиона. Сообщается, что животное не пострадало. Инцидент вызвал неоднозначную реакцию в Сети. "Это одновременно и забавное, и печальное зрелище. Мне стало жалко гуся, но его поведение меня развеселило. Похоже на старые добрые мультики", написал один из пользователей.